Fridays for Future - 1000 Demonstranten in Neumünster Etwa 1000 Teilnehmer waren laut Polizei dem Aufruf von Fridays for Future in Neumünster zur Klimademonstration gefolgt. Die Strecke führte ab „5 vor Zwölf“ über Friedrichstraße, Rendsburger Straße, Roonstraße und den innerstädtischen Ring zum Haart, über den Großflecken zum Gänsemarkt.

Von Frank Scheer

Rund 1000 Menschen beteiligten nach Angaben der Polizei an der Demonstration von Fridays for Future in Neumünster. Treffpunkt war der Parkplatz an der ehemaligen Post in der Friedrichsstraße. Quelle: Frank Scheer