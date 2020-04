1000 Schutzmasken für das Praxisnetz Neumünster

Neumünster

Als „ Armutszeugnis für unser Gesundheitssystem“, bezeichnete Dorette Kinzel-Herwig die Unterversorgung der niedergelassenen Ärzteschaft mit Masken und Schutzkleidung. Dass nun ehrenamtliche Näherinnen die Versorgungslücke schließen, erfüllte sie „mit großer Dankbarkeit.“

1000 Stoffmasken, fein säuberlich in Kisten verpackt und mit einem großen Dankeschön für die niedergelassenen Ärzte versehen, nahm die Vorsitzende des Medizinischen Praxisnetz Neumünster am Sonnabend vor dem Caspar-von-Saldern-Haus in Empfang. Stellvertretend für die mittlerweile 90 Näherinnen des Bürgernetzwerkes Nähmaschine übergaben Gunhild Dobers, Rita Domke und Christel Hansen die Nase-Mund Masken aus hochwertigen Baumwollstoff an die Neumünsteraner Gynäkologin. Dorette Kinzel-Herwig wird sie in der kommenden Woche an die über 100 Mitglieder des Praxisnetzes weiterleiten.

Anzeige

„Alle reden von Intensivbetten“

„In den meisten Praxen ist das kleine Kontingent an Einwegmasken, das uns die Kassenärztliche Vereinigung zur Verfügung gestellt hat, längst aufgebraucht“, beschrieb Dorette Kinzel-Herwig die momentane Situation. Die kochfesten Masken des Bürgernetzwerkes kämen genau zur richtigen Zeit. „Sie bieten einen ganz wichtigen Schutz für uns und unsere Patienten, von denen sich manche aus Angst vor Ansteckung schon nicht mehr in die Praxen trauten. „Alle reden von Intensivbetten“, dabei sei Infektionsschutz auf der unteren Ebene genauso wichtig“, betonte die Fachärztin.

Weitere KN+ Artikel

Engagement für die Allgemeinheit

Das sieht Christel Hansen ähnlich. „Ich will meinen Teil zur Bewältigung der Corona-Krise beitragen“, sagte die Näherin. Sie habe in der Zeitung von der Nähmaschinen-Aktion gelesen und sich sofort bei den Organisatoren gemeldet. „Ich kann nähen, habe Zeit und empfinde diese Art von Engagement für die Allgemeinheit als sehr sinnvoll“, sagte die ehrenamtliche Näherin. „Alles ist sehr gut organisiert. Die Übergabe der Zuschnitte klappt reibungs- und kontaktlos, und es herrschen weder Druck noch Stress“, ergänzte Rita Domke. „Einer näht zehn Masken am Tag, einer zehn in der Woche. Vorgaben gibt es nicht.“

90 ehrenamtliche Näherinnen fertigen 500 Masken am Tag

Insgesamt fertigen die 90 ehrenamtlichen Näherinnen des Bürgernetzwerkes rund 500 Masken am Tag. Material für 10.000 Masken stellt die Nähmaschine kostenlos zur Verfügung. Bereits am Montag werden 100 Masken ans Frauenhaus übergeben, weitere 1000 stehen für die Abiturienten und deren betreuende Lehrer bereit, und auch das Seniorenbüro soll mit kostenlosen Masken beliefert werden, um sie an Mitarbeiter von Altenheimen zu verteilen.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus Neumünster lesen Sie hier.