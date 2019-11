Gackern bei der Rassegeflügelschau

Neumünster

Torsten Nagel ist seit sieben Jahren Vorsitzender im Landesverband schleswig-holsteinischer Rassegeflügelzüchter. „Wir haben rund 3000 Züchter im Land, davon sind 400 Jugendliche“, betont er. In zehn Kreisverbänden und insgesamt 77 Ortsvereinen sind die Züchter organisiert“, führt der 45-Jährige weiter aus. Für ihn steht fest, was es ausmacht, Geflügelzüchter zu sein: „Es ist ein toller Ausgleich zum Beruf. Sie sehen Tiere heranwachsen, das macht große Freude“, so Nagel. Doch das ist noch nicht alles: „Bei den Rassegeflügelzüchtern ist viele wie Haltung, Form, Farbe oder auch Größe ja vorgegeben. Wenn man dann das entsprechende Zuchtziel erreicht, ist man auch sehr froh.“

280 Aussteller der unterschiedlichen Rassen

Natürlich wurden auch während der Landesgeflügelschau Tiere von Richtern unter die Lupe genommen und ausgezeichnet. Auch können Tiere an dem Ausstellungswochenende verkauft werden. Dr. Helmut Kroll ist Tierschutzbeauftragter im Landesverband, er ist seit Mittwoch – seitdem wird aufgebaut – vor Ort. Und Kroll kennt sich aus, denn: „Ich habe meine ersten Hühner zu meiner Taufe bekommen“, erklärt der 72-Jährige mit einem Schmunzeln. Das bedeutet: Kroll ist seit sieben Jahrzehnten Züchter, unter anderem von Chabo-Hühnern. „Die haben mir immer besonders gefallen, auch weil sie sehr freundlich sind“, erklärt Kroll. Insgesamt hat Kroll sieben Stück ausgestellt, sechs Chabos wurden gekauft, „Der siebte ist mein Liebling, der wird nicht verkauft, der kommt nachher wieder mit nach Hause zu seinen Hühnern“, sagt der Kieler, der Vorsitzender im Geflügelzuchtverein (GZV) Pries-Friedrichsort und beim GZV Kiel-Wik.

Mehr als 800 Besucher kamen in die Holstenhallen

„Viele Menschen halten sich heute Hühner, weil sie aufgrund der Lebensmittelskandale den Supermärkten nicht mehr vertrauen. Dennoch hat die Haltung von Tieren den Nachteil, dass man sehr gebunden ist.“ Doch wenn man erstmal auf den Geschmack gekommen ist, dann „hört man nicht mehr auf“, ist Kroll sicher.

Bis Sonntagmittag waren mehr als 800 Besucher in den Holstenhallen. Dort gab es viel zu sehen: Bei der Stämmeschau waren Hahn und Hennen oder auch Gans und Ganter gemeinsam zu begutachten, in größeren Käfigen watschelten auch die indischen Laufenten zu mehreren durchs Gehege. „Wir haben eine extra Schau mit dänischen Tauben“, erklärte Kroll beim Rundgang. In weiteren Gängen waren Hühner aus aller Herren Länder, Rassegeflügel mit Locken, mit tiefschwarzem Gefieder eben so wie zarte, kleine Täubchen und kräftige Schlachttauben zu sehen. Besonders niedlich: Im Eingangsbereich war ein Brutkasten installiert, in dem nach und nach kleine Küken aus ihren Eiern schlüpften.

