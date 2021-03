Neumünster

Nach Polizeiangaben könnte sich der vermisste Morice vor allem in dem Skatepark in der Kieler Straßen an der Max-Johannsen-Brücke oder im Faldera-Park aufhalten. Zu den Umständen der Vermisstensache gab die Polizei nichts bekannt.

Vermisster trägt oft Baseball-Cap

Der Teenager ist nach Polizeiangaben 1,60 bis 1,65 Meter groß und kräftig gebaut. Möglicherweise trägt er helle Turnschuhe und dunkle Kleidung. Gerne trägt er auch ein Baseball-Cap.

Zeugen oder Bekannte, die den 13-jährigen Morice Jason W. gesehen haben, oder wissen, wo er sich aufhalten könnte, werden gebeten, sich mit der Polizei, Tel. 04321/9451111 oder 110, in Verbindung zu setzen.