1500 Euro für den Tierpark Neumünster

Die BAV kümmert sich um eine qualitativ hochwertige Bioabfallverwertung für Neumünster, den Kreis Segeberg und den Kreis Plön. Gelegen im Süden Neumünsters, betreibt die Gesellschaft eine eigene Biokompostierungsanlage und einen Interkommunalen Recyclinghof (SWN-Wertstoffzentrum). Die Spenden kamen durch die Bestellungen von Gartenbauprodukten zustande. Die BAV-Geschäftsführer Norbert Bruhn-Lobin (SWN) und Nis Nissen (WZV) überreichten am Freitag, 29. Mai, die symbolischen Schecks. 1500 Euro erhielt Tierpark-Leiterin Verena Kaspari für ihre Einrichtung. Auch Ute Kröger nahm 1500 Euro für den Wildpark Eekholt entgegen.

Big Bags standen im Mittelpunkt der Spendenaktion

Aufgrund der strengen Kontaktbeschränkungen von Anfang März bis Anfang Mai kam vielen Kunden das Angebot eines Lieferservices für Gartenbauprodukte gerade recht. In großen Säcken, sogenannten Big Bags, wurden Kompost, Gartenerde, Holzhackschnitzel und Rindenmulch kontaktfrei nach Hause geliefert. Von dem Angebot machten sowohl die Segeberger als auch die Neumünsteraner Gebrauch.

Mitarbeiter des Wertstoffzentrums beteiligten sich an der Spendenaktion

Fünf Euro für jede bestellten Big Bag flossen in die Spendenaktion. „Der Tierpark Neumünster und der Wildpark Eekholt sind wichtige Einrichtungen zur Umweltbildung in unserer Region. Wir wollten sie in dieser schwierigen Zeit unterstützen“, so Nis Nissen. „Es gab eine richtige Flut von Bestellungen. Das hat uns überrascht, aber natürlich auch sehr gefreut!“, ergänzte Bruhn-Lobin. Die Mitarbeiter des Wertstoffzentrums waren begeistert beteiligten sich mit 100 Euro an der Aktion.

