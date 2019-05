Neumünster

Knapp drei Wochen hatten die 58 beteiligten Vereine Zeit, auf einer Internet-Plattform möglichst viele Stimmen für sich zu sammeln. 14.000 Stimmen wurden abgegeben, wie die Sparkasse mitteilte.

Für eine gerechte Verteilung zwischen den Vereinen unterschiedlicher Größe wurde nach der Zahl der Mitglieder unterschieden. Die Sieger:

Sechs Vereine unter 88 Mitgliedern:

· OASE - Musik und Kultur in Segeberg (neuer Bühnenboden für Konzerte unterm Sternenzelt)

· Alte Obstwiese Neumünster (einrollbares Sonnensegel)

· Verein zur Förderung des Wildtier- und Artenschutzzentrums in Klein Offenseth – Sparrieshoop (Materialien zum Bau von Nistkästen, Igelburgen etc. für das Projekt „Wildtierschutz in Kindergärten“)

· Förderverein der Kita „Uns Lütten“ Ellerau (neue Spielgeräte)

· De Modellshippers Neumünster (neue Stühle und Tische für den Aufenthaltsraum)

· Sportfischerverein Neuengörs (Erneuerung der Steganlage auf dem Vereinsgelände am Seekamper See)

Zehn Vereine zwischen 88 und 888 Mitgliedern:

· Feuerwehr-Förderverein Barmstedt (Rauchhaus mit Transportkiste)

· Papageienfreunde Nord in Klein Nordende (Voliere für Papageien in Not)

· Tafel Kaltenkirchen (neues Kühlfahrzeug)

· Reiterverein Bornhöved und Umgebung (Vereinspony sowie Spiel- und Sportgeräte für die motorische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen)

· Evangelische Freikirche in Bad Segeberg (Spiele- und Aktionsbox für die Kinder- und Jugendfreizeit „Art Camp“)

· Baltic Warriors Kickboxteam des TSV Sarau (Bodenmatten und Trainingsausrüstung)

· Elbdörfer- und Schenefelder Reiterverein (Holzpferdegurte)

· Segeberger Ruderclub (Kohlefaserskulls für die Kindergruppe)

· Tierschutz Henstedt-Ulzburg (Vogel-Außenvoliere)

· Förderverein des Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasiums in Barmstedt (Roboter-Bausätze für neue MINT-Angebote)

Drei Vereine über 888 Mitglieder:

· Leezener Sport-Club (Rollschuhe für die Rollkunstlauf-Sparte)

· DRK OV Norderstedt (CD-Kopierturm zur Vervielfältigung der Hörzeitung für Blinde und stark Sehbehinderte)

Großenasper Sportverein (Beregnungsanlage für den Sportplatz).