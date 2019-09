Art Tour: Einstieg der Extraklasse

Neumünster

Neun aufstrebende junge Künstlerinnen in der Alten Holstenbrauerei, ein etablierter Fotokünstler in der Bürgergalerie, eine New Yorker Sängerin samt kongenialer Band in der Werkhalle und dazu jede Menge Zeit für anregende Gespräche und freundliche Begegnungen. Bereits die Auftaktveranstaltung zur 21. Auflage des Kunstfleckens präsentierte sich hochkarätig und machte große Lust auf drei Wochen Kunst und Kultur in Neumünster.

Tolle Kunst, nette Menschen und ein Gläschen Wein

„Das ist ja das Außergewöhnliche an der Art Tour“, sagte Jan Christoph Klee, „man flaniert von einem Ort zum nächsten, erlebt dort tolle Kunst, trifft nette Menschen und trinkt dabei ein Gläschen Wein. Ich mag dieses Veranstaltungsformat sehr“, bekannte der gebürtige Neumünsteraner. Gemeinsam mit über 300 Besuchern war der international tätige Tänzer am Freitagabend zur Eröffnung des diesjährigen Kunstfleckens in die Alte Holstenbrauerei gekommen. Unter dem Titel „Framed Bodies, Fluid Imaginatons“ stellen hier neun Absolventinnen der Hochschule für bildende Künste Hamburg ihre Arbeiten aus.

Die alltägliche Flut digitaler Bilder

„Wir nutzen verschiedene Medien, um zu hinterfragen, welchen Einfluss die alltägliche Flut digitaler Bilder auf unsere Selbstwahrnehmung hat“, erklärte Kuratorin Katja Lell die Gruppenausstellung im Gewölbekeller der ehemaligen Brauerei. Mit großformatigen Fotos und Drucken, händisch geformter Keramik, Soundinstallationen und vielschichtigen Videos versuchen Angela Anzi, Signe Raunkjaer Holm, Sevda Güler, Soyon Jung, Rosanna Graf, Linda Lebeck, Katja Lell, Jenny Schäfer und Sarah Hablützel Antworten zu geben und zu einer aktiven Auseinandersetzung mit der eigenen Perspektive anzuregen. Damit der Einstieg in die Ausstellung gelingt, haben die Künstlerinnen ausführliche Informationen am Eingang deponiert. „Es war uns wichtig, Anhaltspunkte zu geben“, sagte Katja Lell. „Kein Besucher soll sich abgehängt fühlen.“ Das wird nicht passieren. Allein, die skulpturale Herangehensweise, mit der die Kuratorin den imposanten Raum ins Ausstellungskonzept integrierte und verschiedene Blickwinkel schuf, ist ein Besuch in der Holstenbrauerei wert.

„Krass, speziell und fast digital“

Gut zehn Gehminuten entfernt wurde eine Stunde später die Ausstellung „Kristalle im polarisierten Licht“ von Bernd Perlbach in der Bürgergalerie eröffnet. Der studierte Kommunikationsdesigner, Kunsthistoriker und Philosoph aus Preetz präpariert Glasträger mit Kristallisationen unterschiedlicher chemischer Substanzen und durchleuchtet sie mit polarisiertem Licht. Als „Meer faszinierender Strukturen und Farben“ beschreiben die Veranstalter seine Arbeiten, als „krass, speziell und fast digital“, beschrieben Besucher die ungewöhnlichen Fotos.

Hamburg , Preetz und zum Abschluss New York

Zum Abschluss der Art Tour laden die Veranstalter traditionell in die Werkhalle. Bereits eine halbe Stunde vor Einlass drängten sich hier die Besucher, um die New Yorker Sängerin Shayna Steele und ihre Band auf einem ihrer fünf Deutschlandkonzerte live zu erleben. „Das ist eine wunderbare Sängerin mit einer großartigen Stimme und kongenialer Band.“ Kulturdezernent Carsten Hillgruber sprach aus, was der Rest des Publikums empfand. Auch Johanna Göb strahlte. „Die sind toll, oder? Ich bin grad ganz beseelt“, sagte die verantwortliche Leiterin des Kunstfleckens.

Das ist der Kunstflecken

Der Kunstflecken hat sich im Laufe der Jahre zu einem hochkarätigen Kulturfestival entwickelt, das Besucher aus dem gesamten norddeutschen Raum anzieht. Kein Wunder, dass viele Veranstaltungen bereits jetzt ausverkauft sind. Als „Geheimtipp“ bezeichnet Johanna Göb die Verleihung des Jazz-Förderpreis Schleswig-Holstein an Ilja Ruf und das Jaurena Ruf Quartett. „Am 12. September präsentieren sich hochkarätige Musiker für einen kleinen Eintrittspreis in der Werkhalle“, verriet die Leiterin des Kulturbüros. „Und nicht zu vergessen sei der Auftritt des ‚ Jens Düppe Quartett‘ am 27. September“, fügte Olaf Tauras hinzu. Als Jazz-Fan hat sich der Oberbürgermeister den Termin fest im Kalender vermerkt.

Erstmals findet in diesem Jahr „Kleiner Flecken kreativ“ statt. Frei nach dem Motto: „Kaufen ist einfach, selbst machen ist die Kunst!“ laden Neumünsteraner Künstler und Kreative rund um den Kleinflecken am 15. September in ihre Ateliers.

