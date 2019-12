Wer sich rund um die Weihnachtstage und den Jahreswechsel Zeit für eine Blutspende nimmt, macht den Erkrankten ein wertvolles Geschenk und hilft dabei, die Versorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten in der Region zu sichern. In Neumünster und Gnutz ist dies am 26. und 29. Dezember möglich.