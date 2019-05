Neumünster

Ganz neu ist, dass der JVN mit der Arbeiterwohlfahrt Gettorf kooperiert, um Jugendleiter mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit auszubilden. Dazu passend ist das Motto dieses Jahr „Deine Zukunft ist grün“. Der JVN macht mehrere Ferienprogramme im Jahr.

"Wir wollen sensibilisieren"

„Wir wollen uns und unsere Angebote dahingehend kritisch hinterfragen, wie nachhaltig sie konzipiert sind“, sagte Marco Maibaum, Geschäftsführer des JVN. „Wichtig ist uns dabei, dass wir nicht missionieren, sondern sensibilisieren wollen“, ergänzte der JVN-Vorsitzende Dietrich Mohr.

Dieses Jahr kein Faltkalender

Auch aus umweltschutztechnischen Gründen verzichtet der JVN dieses Jahr auf den Faltkalender. „Dafür haben wir ein Onlineheft erstellt, was auch mehr Informationen bereithält. Schön daran ist, dass man es einfach downloaden kann, um es auf dem Smartphone oder Tablet anschauen zu können“, erklärte Projektleiter Tim Herm.

Programm und Anmeldung sind online

Zusätzlich gibt es dieses Jahr auch ein Faltblatt, in dem die Kinder ihren eigenen Pass ausfüllen können. Integriert ist auch ein Kalender, den gerade Eltern nutzen können, um die Veranstaltungen des Kindes auf einen Blick zu haben. Diese Flyer liegen demnächst an den bekannten Stellen in der Stadt aus.

Zum Programm und zur Anmeldung (ab 18. Mai um 9 Uhr) geht es hier.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Neumünster.