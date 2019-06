Neumünster

„An unserem letzten Tag als Pächter wird der Fürsthof noch einmal ganz im Zeichen von Musik und Freude gegen Isolation stehen“, sagte Elli Schneider.

Vor drei Jahren organisierte sie das 1. ALS Charity Konzert, um mit den Erlösen Menschen zu unterstützen, die durch ALS in Not geraten sind und um die tödliche Krankheit ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Als ihre inzwischen verstorbene Schwester vor vier Jahren erkrankte, erlebte Elli Schneider hautnah mit, „was ein Leben mit der unheilbaren Krankheit bedeuten kann: nämlich finanzielle Not und Isolation“.

„ALS gehört ans Licht der Öffentlichkeit“

„Auch wenn der Alltag von ALS-Patienten durch große Einschränkungen geprägt ist, haben sie weiterhin den Wunsch nach gesellschaftlicher Teilhabe, hegen Urlaubspläne und wollen selbstbestimmt bleiben“, sagt Elke Schneider. Hilfsmittel seien kostspielig, und die Krankenkassen übernähmen längst nicht alles.

„ALS gehört ans Licht der Öffentlichkeit. Da muss noch mehr passieren!“, lautet seither ihr Credo. „Mehr“, das heißt in ihrem Falle Kultur. Elli Schneider konnte fünf Bands, unter ihnen die Solotoros, Still Crazy und Charymak, als Akteure gewinnen.

Viele Helfer mit an Bord

Auch Freunde und Bekannte sind wieder mit an Bord. Die Schneiders können auf ein zwanzigköpfiges Helferteam zählen. Namhafte Neumünsteraner Künstler, wie Peter Schultz und Kurt Schulzke, stellen Werke für eine Versteigerung zur Verfügung, Arne Gloe spendet ein Akkordeon. „Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist überwältigend“, freute sich die Organisatorin. Jeder trägt zum Gelingen bei: Die Angestellten des Fürsthofes verzichten am 29. Juli auf ihren Lohn, sämtliche Künstler auf ihre Gage, und die Wirtsleute spenden von jedem Getränk 50 Cent.

VIP-Tickets von Holstein Kiel und Schalke

Weitere Unterstützung kommt vom Ratsherren Andreas Hering, der die Eröffnungsrede halten wird. Holstein Kiel, der FC St. Pauli und Schalke 04 haben Trikots und VIP-Tickets für die Versteigerung gespendet, zahlreiche Neumünsteraner Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren. „Der Erlös von 6300 Euro aus dem letzten Jahr ist Geschichte, in diesem Jahr wollen wir fünfstellig werden“, sagte Elli Schneider voller Zuversicht.

Der gesamte Erlös des Abends geht an den Verein „Chance zum Leben – ALS e.V.. Das „3. ALS Charity Konzert“ startet am 29. Juni um 16 Uhr. Um Mitternacht endet die Open-Air-Veranstaltung. Der Eintritt ist frei, Spendenboxen stehen bereit.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.