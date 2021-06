Deutlich mehr los war am Freitag im Impfzentrum in Neumünster: Neben den vereinbarten Impfterminen erhielten zusätzlich 300 Frauen und Männer eine Spritze mit Astrazeneca - ohne eine vorherige Terminvereinbarung. Am Sonnabend stehen weitere 300 Dosen dieses Corona-Impfstoffs bereit.

Von Frank Scheer