Karnevalisten erobern Neumünster

Neumünster

An der Rathaustreppe nahmen Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger und Oberbürgermeister Olaf Tauras die 75 Karnevalisten beim 31. Prinzentreffen in der Geschichte des Verbandes in Empfang. Angeführt vom Musikzug der KG Eulenspiegel aus Kiel zogen Tollitäten in prächtigen Ornaten und ihre Begleiter in den altehrwürdigen Saal.

„Was für ein tolles Bild“, begrüßte die Stadtpräsidentin ihre Gäste. Offiziell sei sie ja bereits seit dem 11.11. mit der Übergabe der Stadtschlüssel an die Narren im Urlaub, aber diesen Termin nähme sie gerne wahr, sagte Schättiger mit einem Augenzwinkern. „Auch weil das Prinzentreffen für uns von großer Bedeutung ist, öffnen wir den schönsten Saal der Stadt.“

Was zählt, sind die Gemeinschaft und soziales Engagement

NKV-Präsident Jens Dormann zeichnete kurz die Geschichte Neumünsters „als Hauptstadt des karnevalistischen Treibens in Schleswig-Holstein und Hamburg – wenn auch nur für ein paar Stunden“ nach. Anschließend fand der traditionelle Ordenstausch als Zeichen der freundschaftlichen Verbundenheit statt. Mit großen Tabletts voller Orden und Pins gingen die Tollitäten und Lieblichkeiten durch den Saal, begrüßten sich hier, umarmten sich dort und hängten einander die Karnevalsorden um. „Karnevalsgesellschaften sind weit mehr als Vereine, die eine lange Tradition pflegen“, sagte Torben Stüven vom Komitee Kieler Karneval. „Was zählt, sind das soziale Engagement und die Gemeinschaft – auch innerhalb des Verbandes.“

Wittorfer Prinzenpaar fährt zu Merkel nach Berlin

Nach dem anschließenden Frühstück begeisterten 40 Tänzer aus verschiedenen Vereinen mit einem bunten Programm im Rathausfoyer. Vier Stunden intensiven Austausches, dann verabschiedeten sich die norddeutschen Karnevalisten in alle Himmelsrichtungen. Bis zum Aschermittwoch steht noch einiges auf dem Programm. Am kommenden Mittwoch werden Seine Tollität Mika I. und Ihre Lieblichkeit Mara I. von der KG Wittorf die schleswig-holsteinischen Karnevalisten beim Empfang im Bundeskanzleramt vertreten.