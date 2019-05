Neumünster

„Seit dem 1. Mai 1979 steht Peter Borchert im Dienst des DRK Neumünster, und seine Personalakte ist dabei so dünn geblieben, wie bei kaum jemand anderem“, sagte Sven Lorenz gestern während der Feierstunde zu Peter Borcherts 40-jährigem Jubiläum in der Psychiatrischen Tagesklinik.

Schriftliche Bescheinigung für sein Gewissen

Trotz dünner Akte hat der Jubilar beruflich eine steile Karriere hingelegt. Nach seiner Ausbildung zum Energieanlagen-Elektroniker arbeitete er noch zwei Jahre lang als Geselle, bevor er als 20-Jähriger seinen Zivildienst in der DRK-Fachklinik Hahnknüll antrat. „Ich gehöre zu denjenigen, die es schriftlich haben, ein Gewissen zu besitzen“, spielte Borchert auf seine Wehrdienstverweigerung an.

Nebenbei in der Schwerbehindertenbetreuung

Während seines Zivildienstes wurde ihm klar, dass er nicht in seinen Lehrberuf zurückkehren wollte. Borchert blieb im Hahnknüll, besuchte parallel die Abendrealschule, machte anschließend sein Abitur und studierte Sozialpädagogik in Kiel. Nebenbei arbeitete er in der Schwerbehindertenbetreuung. Das DRK hat ihn dabei immer unterstützt.

"Eine Arbeit, die man abkönnen muss"

Nach seinem Diplom 1991 durchlief er verschiedene Abteilungen beim DRK. Heute hat er die Position des stellvertretenden Leiters der Psychiatrischen Tagesklinik inne. „ Peter Borchert zeichnet sich durch Ruhe, Charisma und großen Sachverstand aus“, sagte Sven Lorenz in seiner Laudatio. Der Geehrte wehrte bescheiden ab: „Wir alle machen hier eine Arbeit, die muss man abkönnen“, sagte Borchert. Zum Ausgleich treibt er viel Sport: „Kitesurfen, Stand-up-Paddling, Golf – alles, was mit Wasser zu tun hat oder draußen stattfindet.“

