48-Jährige aus Padenstedt weiterhin unauffindbar

Padenstedt/Kiel

Seit dem 28. Februar wird die 48-jährige Christianne Shemul Beyring-Groosman aus Padenstedt vermisst. Gegen 21.30 Uhr hatte die Frau das Haus im Ortsteil Padenstedt-Kamp, in dem sie mit ihrem 54-jährigem Ehemann und der elfjährigen Tochter lebt, verlassen - seitdem gibt es kein Lebenszeichen der Frau mehr. "Wir ermitteln weiter in alle Richtungen und gehen jeder Spur nach", sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Freitag. Es gebe aber keine Anhaltspunkte. "Weder Kontobewegungen, Kontaktdaten oder sonstiges sind zu registrieren", betonte er.

Polizeiaktion in Krogaspe

Geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Frau noch lebt? Dazu wollte sich Bimler nicht direkt äußern. "Das wäre ein Blick in eine Glaskugel." Dass aber eine Mutter gar keinen Kontakt zu ihren Tochter aufnehme, finde er selbst schon merkwürdig. Bimler bestätigte, dass es in diesem Vermisstenfall am vergangenen Montag eine Aktion in Krogaspe gegeben habe.

Keine neuen Erkenntnisse

Ermittler sind nach Angaben vom Kieler Polizeisprecher Matthias Felsch Zeugenhinweisen nachgegangen, wonach am Montag, 1.März, im Bereich von Krogaspe eine Frau mit ähnlicher Beschreibung gesehen worden sein soll. "Die Anwohnerbefragung und eine Befragung von Autofahrern im morgendlichen Berufsverkehr brachte keine neuen Ermittlungsansätze", so Felsch.

Wälder wurden durchsucht

Mehrere Durchsuchungen von Waldstücken im Umfeld von Padenstedt, unter anderem mit Spürhunden und Hubschraubern, hatten in der Vergangenheit zu keinen Ergebnissen geführt. Den Leichnam des Ehemanns hatte die Polizei am 12. März an den Bahngleisen der Strecke Hamburg-Kiel bei Padenstedt entdeckt. Polizei und Staatsanwaltschaften gehen von Suizid aus. Ein Abschiedsbrief gab es nicht. "Es wurde auch später nichts entdeckt", so Bimler.

Keine Angaben zur Tochter

Zur Tochter und wie sie betreut wird, wollte die Polizei keine weiteren Angaben machen. Die Polizei bittet aber erneut darum, dass sich Personen unter der Tel. 0431-160 3333 melden mögen, die Hinweise zu den Umständen des Verschwindens der 48-Jährigen geben können oder die sie am Wochenende ihres Verschwindens oder auch an den Tagen danach gesehen haben.