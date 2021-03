Neumünster

Nach Angaben der Polizei Neumünster sollen die Täter am 4. März zwischen 14.30 und 15.00 Uhr in rot-gelben Oberteilen, braunen Hosen mit einem Paket an der Tür der Opfers geklingelt haben. Als dieser öffnete, drängten sie ihn in die Wohnung, schlugen und fesselten ihn.

Die Täter forderten die Herausgabe von Geld und Schmuck, nachdem diese das ganze Haus durchsucht hatten, flohen sie mit einem vierstelligen Geldbetrag sowie einigen anderen Wertgegenständen.

Täterbeschreibung der Polizei

Beide Täter seien männlich, hätten helle Haut gehabt und eine OP-Maske getragen. Der erste soll etwa 30 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß gewesen sein. Er soll dunkel- bis mittelblonde Haare gehabt haben und weder Bart noch Brille getragen haben. Der zweite Täter wird auf 45 Jahre geschätzt und soll circa 1,85 Meter groß gewesen sein. Er wurde als korpulent beschrieben und soll dunkle Haare haben.

Opfer wird im FEK behandelt

Sie sollen nach derzeitigen Ermittlungen vom Norderdorfkamp Richtung Am Kamp und dann auf der Straße Am Kamp geflohen sein. An der genannten Kreuzung beobachteten Zeugen bereits um 10 Uhr verdächtige Personen. Da die Täter vermutlich mit einem Pkw anreisten, sind ortsfremde oder verdächtige Fahrzeuge in diesem Bereich besonders interessant.

Der 82 jährige Geschädigte wurde bei diesem Raubüberfall nicht unerheblich verletzt, er kam zur Behandlung ins FEK Neumünster.

Die Kriminalpolizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisgebern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451111 oder an jede andere Polizeidienststelle.