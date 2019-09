Geselligkeit und Kultur beim Bummel

Neumünster

Susanne Grund strahlte. „Dass sich heute Abend so viele Menschen auf den Weg machen, hätte ich nicht zu träumen gewagt“, sagte die Leiterin des Organisationsteams. Auf den Bürgersteigen der Dorfstraße schlenderten die Besucher dem Sonnenuntergang entgegen und machten Halt an den Stationen, die Einfelder Vereine und Organisationen eigens für den Festabend organisiert hatten.

Chormusik und Lesungen

In der Christuskirche begeisterten die Sängerinnen des jungen Chores „Chora“ seine Gäste mit weltlicher und geistlicher Musik. „Das war heute unser erstes Konzert“, sagte Chorleiterin Maike Zimmermann. Die Besucher fanden’s gut und verlangten gleich nach Zugaben. Nebenan in der Stadtteilbücherei empfingen Claudia Toppe, Wiebke Wallrodt und ihr Team die Besucher mit Lesungen und kulinarischen Köstlichkeiten. Inge Dischinger las Geschichten auf Hochdeutsch und Annette Schnittger auf Platt. Kinder standen an den Regalen und hielten Ausschau nach neuem Lesestoff. „Grundschulklassen und Kindergartengruppen kommen regelmäßig“, sagte Wiebke Wallrodt. „Wir wecken Leselust. Wenn die Kinder zur Schule kommen, sind sie hier bereits heimisch“, betonte die Leiterin der Bücherei.

Angebote für Jung und Alt

Ein paar hundert Meter weiter hatte die Freiwillige Feuerwehr ihr Gerätehaus geöffnet und lud zum geselligen Beisammensein ein. Im Hof des Jugendfreizeitheimes tummelte sich die junge Generation. Teenager jubelten der jungen Rockband Minirock zu und kleine Kinder holten sich eine Tüte Popkorn, die Dodo von Ahrendtschildt und ihr Team kostenlos an die jüngsten Gäste verteilte.

Wiederaufbau-T-Shirts für den TSE

Am Stand des TS Einfeld (TSE) konnte man sein Geschick beim Becherstapeln beweisen und „Wiederaufbau-T-Shirts“ zum Preis von 19,21 Euro, in Anlehnung an das Gründungsjahr des Vereins, erwerben. Die Idee zur Unterstützung beim Wiederaufbau des abgebrannten Vereinsheims stammt von Fußballobmann Daniel Bredtfeld.

Nach zwei Stunden Bummelei, gegen halb neun, zogen die Einfelder runter zum See. In der Dorfbucht empfing die Marching Band „Magic Music von Stör und Schwale“ die Einfelder mit schwungvollen Rhythmen. Zum Preis von drei Euro konnten die Besucher schwimmende Laternen erwerben und auf den See setzen. Der Erlös kam wiederum dem TSE zugute. 70 schwimmende Lichter auf dem See bescherten „Einfeld bei Nacht“ einen würdigen Abschluss.

