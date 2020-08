Neumünster

Am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, hat ein Lkw auf der A7-Auffahrt einen Teil seiner Ladung verloren. Zahlreiche Kisten mit Hunderten Glasflaschen lagen überall auf der Straße und den angrenzenden Grünstreifen verteilt. Etliche von ihnen gingen dabei zu Bruch.

Die Aufräumarbeiten zogen sich bis in die Abendstunden. Der Lkw musste komplett entladen werden. Die Auffahrt Süd war in dieser Zeit gesperrt. Trotzdem fuhren einige Autofahrer dreist an der Absperrung vorbei und quetschten sich an Lkw und den Einsatzkräften vorbei, um trotzdem auf die Autobahn zu gelangen.

