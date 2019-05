Für Beschichtungsarbeiten an dem Brückenbauwerk der Anschlussstelle Neumünster-Süd müssen die Aus- und Auffahrt in Fahrtrichtung Hamburg in zwei Nächten voll gesperrt werden. Die Sperrungen starten in den Nächten auf Dienstag und Mittwoch, 7. und 8. Mai, jeweils von 20 bis 5 Uhr.