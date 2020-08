Neumünster

Ein 69 Jahre alter Mann aus Lentföhrden ist am Montagmorgen auf der A7 bei Neumünster am Steuer seines Lkw gestorben. Wie die Polizei mitteilt, verlor er in Höhe der Anschlussstelle Neumünster Nord aus bisher ungeklärten Umständen das Bewusstsein. Er konnte aber sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen lenken und einen Unfall verhindern.

Der Mann war bei Eintreffen der Beamten nicht mehr ansprechbar. Versuche des Rettungsdienstes, den 69-Jährigen wiederzubeleben, blieben erfolglos. Der Mann starb noch vor Ort. Die Autobahn in Richtung Norden wurde für circa zwei Stunden voll gesperrt.

Von RND/aab