Neumünster

Das einzig Positive scheint das wachsende Interesse zu sein: Vor zwei Jahren nahmen 433 Menschen in Neumünster an der Umfrage teil, und 2020 waren es plötzlich mehr als doppelt so viele (885). Die Gesamtnote lag bei der Schulnote 4,1 und ist damit zum vierten Mal in Folge gleich schlecht. Die Kreisstadt Plön schnitt mit Note 3,29 in diesem Jahr vergleichsweise besser ab.

"Trotz vieler Versprechungen ist es Neumünster nicht gelungen, fahrradfreundlicher zu werden, im Unterschied zu vielen anderen Städten", sagte der ADFC-Vorsitzende Kurt Feldmann-Jäger, als er die Studie vorstellte. Mit der Note 4,1 lande Neumünster unter 110 vergleichbar großen deutschen Städten nur auf Rang 71.

Eine Gut-Note haben die Radlerinnen und Radler ihrer Stadt nur in drei Themenfeldern gegeben. Die Erreichbarkeit des Stadtzentrums bekommt die Note 2,7. Für die Möglichkeit, zügig zu radeln, gibt es eine 2,9, ebenso in der Rubrik "Radfahren durch Alt und Jung". Immerhin noch im Bereich befriedigend landen die Rubriken "Wegweisung für Radfahrer" (3,6), der Winterdienst auf Radwegen (3,8) oder auch "Konflikte mit Fußgängern" (3,9).

Schlechte Noten für baulichen Zustand der Radwege

Am anderen Ende der Notenskala schneidet Neumünster am schlechtesten ab, weil es hier kaum öffentliche Fahrräder gibt (Note 5,4). Die Oberflächen der Radwege bekommen eine 5,1 und deren Breite eine 4,9. Erschreckende 77 Prozent bewerten den baulichen Zustand der Radwege sogar mit mangelhaft oder sogar ungenügend. Auch das Sicherheitsgefühl wird lediglich mit ausreichend bis mangelhaft bewertet (Note 4,4). Und generell einfach nur schlechte Noten gab es bei der ganz einfachen Frage, ob Fahrradfahren in Neumünster Spaß macht: Hier antworteten 60 Prozent der Teilnehmer mit Schulnoten zwischen 4 und 6.

Die Teilnehmer der Umfrage müssten es beurteilen können, denn 69 Prozent von ihnen geben an, fast täglich mit dem Rad in Neumünster unterwegs zu sein. Allerdings nutzen auch 91 Prozent regelmäßig ein Auto.

"Endlich Rad-Vorrang-Routen aus jedem Stadtteil in die Innenstadt"

Kurt Feldmann-Jäger stellt mehrere Forderungen auf. „Es müssen endlich Rad-Vorrang-Routen aus jedem Stadtteil in die Innenstadt führen. Das können reine Radwege oder Fahrradstraßen sein, auf denen der Radfahrende bevorrechtigt ist“, so der Vorsitzende. Außerdem sollte die Verkehrsbehörde dringend zu einem „Kompetenzzentrum für Radverkehr“ weiterentwickelt werden.

Die entsprechenden Mitarbeiter in der Verwaltung müssen dem Radverkehr schlicht Vorrang einräumen. Der ADFC wünscht sich einen Paradigmenwechsel: Radfahrer müssen von Fußgängern getrennt werden, höhere Standards müssen eingehalten werden, die Radfahrenden sollten beteiligt werden, etwa mit einem Radverkehrsbeauftragten und einem Radbeirat.

Und die dritte wichtige Forderung des ADFC: „Wir brauchen schnell ein öffentliches Leihsystem für Fahrräder – wie zum Beispiel die ,Sprottenflotte’ in der Region um Kiel.“