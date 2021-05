Corona hin oder her – das Stadtradeln findet planmäßig statt. Vom 8. bis 28. Mai sollen wieder so viele Neumünsteranerinnen und Neumünster wie möglich das Auto stehen lassen und mit dem Rad zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen fahren oder sich einfach nur so an der frischen Luft bewegen.