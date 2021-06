Der ADFC Neumünster tritt nach den Lockerungen der Coronaregeln wieder gemeinsam in die Pedalen und lädt Gäste im Juni zu fünf Touren ein. Highlight dürfte die Teilnahme an der Sternfahrt nach Hamburg am Sonntag, 20. Juni, sein. Die Daten der Mitfahrenden werden per Luca-App erfasst.