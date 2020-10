Neumünster

Der Fahrplan ändert sich vom 9. bis 16. Oktober vor allem zwischen Neumünster und Kaltenkirchen. Alle ausfallenden Züge sollen durch Busse ersetzt werden, die an allen Stationen zwischen Neumünster und Kaltenkirchen halten. Ergänzend zu diesen Bussen setzt die AKN werktags einen schnellen Direktbus ein, der ausschließlich in Neumünster und Kaltenkirchen hält, kündigt die AKN Eisenbahn GmbH. Zwischen Eidelstedt und Kaltenkirchen sollen die Züge planmäßig fahren.

Fahrtzeit verlängert sich durch den Ersatzverkehr

Durch den Ersatzverkehr mit Bussen verlängert sich die Fahrtzeit von Neumünster bis Kaltenkirchen um bis zu 35 Minuten, am Sonntag um bis zu 40 Minuten, teilt das Eisenbahnunternehmen mit. Die AKN weist darauf hin, dass die Busse des Ersatzverkehrs in Neumünster teilweise sechs Minuten vor dem regulären Zug abfahren, gegebenenfalls sollten Fahrgäste aus diesem Grund eine frühere Verbindung zu wählen. Mobilitätseingeschränkte Reisende sollen die Busse nutzen können, da diese über einen Niederflureinstieg verfügen. Fahrräder können in den Bussen allerdings nicht mitgenommen werden.

AKN-Servicetelefon eingerichtet

In Nützen und Bad Bramstedt müssen wegen der Bauarbeiten Bahnübergänge zeitweise gesperrt werden, kündigt die AKN Eisenbahn GmbH an. In Bad Bramstedt können die Busse nicht am Haltepunkt „ Bad Bramstedt Kurhaus“ halten. Daher richtet die AKN zwischen „ Bad Bramstedt Kurhaus“ und „ Bad Bramstedt“ einen zusätzlichen Pendelverkehr mit Großraumtaxen ein.

Die AKN bittet ihre Kunden, sich rechtzeitig über den Ersatzfahrplan zu informieren. Nähere Informationen über den Ersatzfahrplan gibt es am AKN-Servicetelefon montags bis donnerstags von 6 bis 22 Uhr, freitags bis 0 Uhr und sonnabends von 9 bis 0 Uhr unter Tel. 04191/933 933 sowie über die Internetseite www.akn.de

