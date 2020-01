Viele Mitarbeiter des Einzelhandels in Neumünsters Innenstadt sind genervt. Die neue Bonpflicht sorgt in Bäckereien, Kiosken und Blumenläden für Papierstaus und volle Mülleimer, weil kaum ein Kunde den Kassenzettel mitnehmen will. Auf dem Wochenmarkt muss jetzt selbst der Obsthändler Bons drucken.