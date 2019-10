Fast jeder Dritte ist langzeitarbeitslos

Neumünster

Der Bezirk der Agentur Neumünster erstreckt sich über die Stadt Neumünster und den Kreis Rendsburg-Eckernförde.

„Eine Herbst-Belebung des Arbeitsmarktes, wie wir sie sonst im Oktober erleben, gab es nicht. Möglicherweise spielt hier auch die Lage der Herbstferien eine Rolle. Aktuell ist die Situation stabil. Die Unternehmen melden einen höheren Bedarf an Arbeitskräften“, erklärte Michaela Bagger, Leiterin der Agentur.

Sinkende Zahlen bei den Jüngeren

Einen deutlichen Rückgang haben die Berater der Agentur bei den jungen Menschen (unter 25 Jahren) festgestellt. Gegenüber dem Vormonat ist die Arbeitslosigkeit hier um fast zehn Prozent gesunken. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit baut sich ab: Gegenüber dem Vorjahr wurden im Oktober 360 Langzeitarbeitslose weniger gezählt, das sind 12,0 Prozent weniger. Allerdings ist immer noch fast jeder dritte Arbeitslose (30,5 Prozent) länger als ein Jahr ohne Job.

Jeder fünfte Arbeitslose ist Ausländer

Jeder fünfte Arbeitslose ist Ausländer; deren Zahl ist zuletzt weiter gestiegen. Bei den Jobcentern waren im Oktober 5520 Menschen (Arbeitslosengeld II) gemeldet. Das sind 52 mehr als im September und 222 weniger als ein Jahr zuvor. Das Zahlenwerk der Agentur sagt aber auch aus, dass sehr viele Menschen schnell wieder einen Job finden: Seit Jahresbeginn haben sich 25.500 Menschen arbeitslos gemeldet und 25.700 wieder abgemeldet.

4000 Arbeitslose werden nicht mitgezählt

Zur Wahrheit gehört aber, dass die so genannte Unterbeschäftigung hoch bleibt. In dieser Rubrik werden Menschen von der Statistik erfasst, die aufgrund gesetzlicher Regelungen nur deshalb nicht als Arbeitslose gezählt werden, weil sie derzeit an einer Weiterbildung oder sonstigen Förderung wie einer Arbeitsgelegenheit („Ein-Euro-Job“) teilnehmen. Das waren im Oktober rund 4000 Menschen im Bezirk der Agentur.

Neumünster : 3300 ohne Job

In der Stadt Neumünster waren Ende Oktober 3300 Menschen arbeitslos – 52 mehr als im September und 20 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt wie vor einem Jahr 7,7 Prozent (September: 7,6 Prozent). Das ist immer noch ein Tiefstand, wie es ihn seit Jahrzehnten in der Stadt nicht gegeben hat.

Kreis Rendsburg : 5400 ohne Job

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde waren im Oktober knapp 5400 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen – 74 weniger als im September und 260 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt wie im September 3,8 Prozent (Vorjahr: 4,0 Prozent). In der Stadt Rendsburg und dem Umland zählte die Agentur 2570 Arbeitslose, 70 weniger als vor einem Jahr (Quote: 5,0 Prozent).

