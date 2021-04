Mit bunten Schwimmnudeln an ihren Fahrrädern machten Aktivisten der Grünen in Neumünster jetzt auf Verkehrsprobleme in der Christianstraße aufmerksam. An der Hauptzufahrtsstraße zur Innenstadt gibt es keinen Radweg. Auf der Fahrbahn wird es regelmäßig eng. Die Grünen fordern dort jetzt Tempo 30.