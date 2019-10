Neumünster

Dass Umweltschutz bereits in Grundschulen ein Thema ist, davon zeugte am Mittwoch der diesjährige Aktionstag in der Timm-Kröger-Schule. „Wir vermeiden Plastikmüll“ lautete das klare Statement der jungen Schüler.

„Menschen schmeißen so viel weg. Das ist einfach nur blöd“

„Wenn wir Plastik ins Meer schmeißen, sterben die Wale“, sagte Matti. Er habe mal ein Video gesehen, in dem eine Schildkröte in einer Plastiktüte feststeckte. „Das war echt traurig.“ „Menschen schmeißen so viel weg. Das ist einfach nur blöd“, stimmte Hannah ihm zu. „Man soll kein Plastik benutzen. Wenn Plastik verbrennt, ist das schlecht für die Umwelt. Das weiß ich von meinem Opi, der hat ganze viele Naturfilme“, sagte Leo. Und Karl warnte vor einer düsteren Zukunft: „Es ist beknackt von den Politikern, dass sie das mit der Umwelt nicht auf die Reihe kriegen. Wenn die nichts ändern, bringen sich die Menschen selber um.“ Die sieben- und achtjährigen Schüler der Klasse 2a waren sich einig: Gegen Plastikmüll muss man etwas tun.

Ein Marktstand in der Turnhalle

Was jeder Einzelne zur Lösung des Problems beitragen kann, erfuhren die Grundschüler von Arne Petersen. Der Geschäftsführer vom Obst- und Gemüsehandel Fruchtecken hatte in der Turnhalle einen Marktstand mit regionalen Obst- und Gemüsesorten aufgebaut. Er zeigte Rettich und Rote Beete, erklärte den Kindern, dass beim Kauf von Obst und Gemüse aus der Region lange Transportwege vermieden werden, und dass es wichtig sei, auf die Verpackung zu achten. „Äpfel und Salat müssen nicht in Plastik eingeschweißt sein. Man kann sie genauso gut lose kaufen. Obst und Gemüse nehmen davon keinen Schaden“, klärte der Fachmann auf.

Arne Petersen sprach die Wirkungsweise einheimischer Gemüse auf die Gesundheit an. Schwarzer Rettich wirkt beispielsweise antibakteriell und schleimlösend und lässt sich hervorragend zu Hustensaft verarbeiten.

Kinder werden sensibilisiert

Nach der kleiner Einführung übernahm Tim Posselt das Zepter. „Ich war gestern im Supermarkt und habe gesundes Obst gekauft“, sagte der stellvertretende Schulleiter und hielt eine Plastikschale mit Äpfeln hoch. „Plastik!“ riefen ihm die Schüler lauthals zu. „Was können Mama und Papa machen, damit das Obst nicht durcheinander rollt?“ Auch hier wussten die Kinder Bescheid und nannten wiederverwertbare Netze und Stoffbeutel als alternative Transportmittel. „Die Kinder werden durch das Umweltprojekt sensibilisiert“, sagte Posselt. „Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger“, ergänzte Arne Petersen. „Wir zeigen Alternativen auf.“

Es sei nur „blöd“, dass eine lose Paprika oft mehr koste, als drei in Plastik verpackte, bemerkte Zweitklässler Marlon.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.