Eine 70-Jährige ist nach Angaben der Stadtverwaltung in Neumünster an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Die Frau ist damit der 19. Todesfall in der Stadt. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist am Montag auf 69,1 nach 65,4 am Sonntag angestiegen.