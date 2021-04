Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner in der Stadt Neumünster ist am Karfreitag erneut leicht gesunken. Von 69,1 sank der Wert auf 67,9. Zehn Neuinfizierte meldete das städtische Gesundheitsamt. Damit sind aktuell in Neumünster 111 Menschen am Coronavirus erkrankt.