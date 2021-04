Im Vergleich zum Karfreitag hat es am Sonnabend in Neumünster 17 neue Coronafälle gegeben. Ein weiterer Patient liegt im Krankenhaus. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner ist daher von 67,9 auf 75,3 gestiegen. Aktuell sind 119 Personen an Corona erkrankt, 492 befinden sich in Quarantäne.