Das Gesunsheitsamt hat am Ostersonntag in der Stadt Neumünster fünf neue Coronafälle gemeldet. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist von 75,3 auf 71,6 gesunken. Aktuell sind 120 Personen erkrankt, 492 in Quarantäne.