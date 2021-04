In Neumünster ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am letzten Ostertag in die Höhe geschnellt. Von 71,6 am Sonntag stieg der Wert am Montag auf 80,2. Karfreitag hatte dieser noch bei 67,9 gelegen. Über das gesamte Osterwochenende meldete das Gesundheitsamt 41 Corona-Neuinfektionen.