Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster ist am Mittwoch in die Höhe geschnellt: Sie stieg von 72,8 auf 98,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner und damit auf den höchsten Wert in ganz Schleswig-Holstein. Das Gesundheitsamt der Stadt hat 25 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert.