18 neue Fälle haben die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Neumünster am Donnerstag auf 98,8 in die Höhe getrieben. Am Mittwoch hatte der Wert für den Grad der Corona-Ausbreitung noch bei 77,8 gelegen. Damit liegt die Stadt knapp unterhalb der 100er-Grenze für weitere Einschränkungen.