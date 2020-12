Vier Frauen und zwei Männer wurden am Dienstag in Neumünster als neue Corona-Infizierte gemeldet. Bei zweien ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt und wird ermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist den dritten Tag in Folge gesunken, von 48 am Sonntag auf jetzt 42 Infizierte pro 100.000 Einwohner.