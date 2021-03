Nach vier Tagen mit steigender Corona-Inzidenz ging es am Donnerstag wieder einmal in die andere Richtung: Siebe neue Infizierte bedeuten im Wochenrückblick eine Inzidenz von 59,3 Infizierten pro 100.000 Einwohner für Neumünster. Am Mittwoch lag sie noch bei 65,4, dem Höchststand seit Wochen.