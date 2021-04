Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Neumünster ist am Sonntag wieder unter den Wert von 100 gesunken - die verschärften Corona-Maßnahmen gelten ab Montag trotzdem. Am Wochenende sind bis Sonntag, 12 Uhr, 13 neue Positivfälle registriert worden. Der Inzidenzwert sank von 103,7 am Freitag auf 92,6.