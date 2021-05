Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster ist den fünften Tag in Folge gesunken - und zwar deutlich. Sie liegt jetzt nach Angaben der Stadt bei 35,0, am Mittwoch waren es noch 63,8 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Am Donnerstag registrierte die Gesundheitsbehörde nur zwei neue Fälle im Stadtgebiet.