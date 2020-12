Zwischen Freitagmittag und Sonntag haben sich in Neumünster 14 weitere Personen mit Covid-19 infiziert. Am Sonntagmittag gelten 94 Personen als erkrankt. Vier Menschen aus der Stadt werden in einer Klinik betreut. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 88,9 Infektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen.