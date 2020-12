In Neumünster ist eine 86-jährige Frau an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ist bereits der achte Todesfall in Neumünster. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Verstorbenen“, teilte der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber mit und drückte seine Anteilnahme aus.