In Neumünster ist ein 94-jähriger Mann an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es ist bereits der 22. Todesfall in der Stadt im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Covid-19-Virus. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen“, sagt Oberbürgermeister Olaf Tauras.