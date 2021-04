Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster ist am Montag deutlich gesunken. Sie liegt jetzt bei 55,6 Infizierten pro 100.000 Einwohnern und damit so niedrig wie zuletzt am 8. März. Am Sonntag betrug sie noch 65,4. Die Stadt meldete sieben neue Infektionen von Neumünsteranerinnen und Neumünsteranern.