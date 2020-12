Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster liegt den fünften Tag in Folge unter dem Grenzwert von 50 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner; sie stieg allerdings am Mittwoch leicht von 42,0 auf 43,2. Zehn neue Infektionen wurden am Mittwoch bekannt. Ein Patient konnte das Krankenhaus verlassen.