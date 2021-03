Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster ist erneut gesunken. Nach 85,2 Infektionen pro 100.000 Einwohner am Freitag, liegt der Wert am Sonntag bei 81,5. 14 neue Covid-19-Fälle meldete das Gesundheitsamt am Wochenende. Aktuell gelten 114 Menschen im Stadtgebiet als infiziert, 468 sind in Quarantäne.