Die Corona-Lage in Neumünster ist am Montag nahezu unverändert geblieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gegenüber Sonntag stabil geblieben, sie liegt bei 6,25 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Weder an diesem Montag noch vor einer Woche gab es eine neue Ansteckung.