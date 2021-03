Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster ist erneut gesunken, den dritten Tag in Folge. Nach 81,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner am Sonntag liegt der Wert am Montag bei 76,5. Nur eine neue Infektion wurde durch das Gesundheitsamt Neumünster gemeldet.