Neumünster

In Neumünster geht der Kampf gegen das Coronavirus immer weiter. Einen Überblick über die aktuelle Lage erhalten Sie einmal täglich an dieser Stelle:

Corona-Fälle in Neumünster seit Beginn der Pandemie : 1801

: 1801 Genesen : 1770

: 1770 Im Krankenhaus : 0

: 0 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona : 25

: 25 Corona-Infizierte aktuell : 6

: 6 In Quarantäne/Absonderung : 77

: 77 7-Tage-Inzidenzwert laut Stadt Neumünster: 6,25

Die Corona-Lage in Neumünster am 22. Juni 2021

Die einzige Veränderung des Tages bei den Corona-Zahlen betrifft die Quarantäne-Fälle: Gleich 71 Menschen wurden entlassen und können sich wieder frei bewegen. Weiterhin sind sechs Personen in Neumünster akut infiziert.

Die Corona-Lage in Neumünster am 21. Juni 2021

1801 bestätigte Corona-Fälle gab es in Neumünster bislang, und 1770 Menschen sind schon wieder genesen. Die Zahl der akut Infizierten bleibt am Montag stabil bei sechs. Aber 40 Menschen kamen neu in Quarantäne; der größte Teil dürfte von einer Reise zurückgekommen sein.

Die Corona-Lage in Neumünster am 20. Juni 2021

Im Stadtgebiet Neumünster sind derzeit 108 Personen unter Quarantäne gestellt. Im Krankenhaus befindet sich seit Pfingstsonntag kein Covid-19-Patient mehr mit Wohnort Neumünster.

„Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist aber nach wie vor von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden“, bekräftigt die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

Die Corona-Lage in Neumünster am 19. Juni 2021

Die Zahl der Quarantäne-Fälle ist am Sonnabend leicht gesunken: Neun Frauen und Männer wurden daraus entlassen. Keine weiteren Personen wurden als genesen eingestuft. Sechs Menschen sind aktuell in Neumünster infiziert; alle Infektionen stammen aus den vergangenen fünf Tagen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 18. Juni 2021

In Neumünster wurden bis Freitag um 12 Uhr insgesamt 1800 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 1770 Personen im Stadtgebiet als genesen, fünf sind noch infiziert. Im Stadtgebiet sind derzeit 117 Personen unter Quarantäne gestellt, 53 weniger als am Donnerstag. Im Krankenhaus befindet sich seit Pfingstsonntag kein Corona-Patient mehr.

Die Corona-Lage in Neumünster am 17. Juni 2021

Eine Frau und ein Mann erkrankten jetzt in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Während sich der Patient bei einer mittlerweile bekannten infizierten Person ansteckte, ist bei der Patientin die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Mittwoch von 2,5 auf 5,0 pro 100.000 Einwohner gestiegen. 170 Menschen sind in Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 16. Juni 2021

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag von 0,0 auf 2,5 pro 100.000 Einwohner gestiegen. In Neumünster wurden bis Mittwoch um 12 Uhr insgesamt 1798 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 1770 Personen im Stadtgebiet als genesen.

Drei Personen in Neumünster gelten aktuell als infiziert. Im Stadtgebiet sind 167 Personen unter Quarantäne gestellt. Im Krankenhaus befindet sich seit Pfingstsonntag kein Covid-19-Patient mit Wohnort Neumünster mehr. 25 Menschen sind gestorben.

Die Corona-Lage in Neumünster am 15. Juni 2021

In Neumünster wurden bis Dienstag insgesamt 1796 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 1770 Personen im Stadtgebiet als genesen. Nur noch eine Person in Neumünster ist aktuell infiziert. Im Stadtgebiet Neumünster sind derzeit 187 Personen unter Quarantäne gestellt. Im Krankenhaus befindet sich schon seit Pfingstsonntag kein Covid-19-Patient mit Wohnort Neumünster mehr.

Die Corona-Lage in Neumünster am 14. Juni 2021

Eine weitere Person ist am Montag als genesen gemeldet worden, sodass jetzt nur noch ein Mensch aus Neumünster mit dem Coronavirus infiziert ist. Seit mehr als einer Woche gibt es keine neuen Infektionen in der Stadt. Die Maskenpflicht zwischen Bahnhof und Rathaus ist seit Montag aufgehoben - nach exakt acht Monaten, in denen die Menschen auf dem Großflecken, dem Kuhberg und phasenweise auch darüber hinaus auch im Freien eine Maske tragen mussten.

Die Corona-Lage in Neumünster am 13. Juni 2021

Von Freitag bis Sonntag, 12 Uhr, gab es in der Stadt Neumünster keine neue laborbestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Damit beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet den dritten Tag in Folge den Wert von 0 pro 100.000 Einwohner. Zwei Menschen sind momentan mit Covid-19 infiziert. 123 Personen sind aber noch unter Quarantäne gestellt. Seit Pfingstsonntag befindet sich auch kein Patient mit einer Corona-Erkrankung aus Neumünster mehr in einer Klinik.

Die Corona-Lage in Neumünster am 11. Juni 2021

In den vergangenen 24 Stunden gab es in der Stadt Neumünster keine neue laborbestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Damit gab es erstmals binnen acht Tagen keine Neuinfektion im Stadtgebiet. Die 7-Tage-Inzidenz ist das erste Mal seit dem 1. August 2020 auf den Wert von 0,0 pro 100.000 Einwohner gesunken. Die Stadt Neumünster hebt die Maskenpflicht ab Montag, 14. Juni 2021, auf. Zunächst wurden die Uhrzeiten der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Innenstadt angepasst. Die Maskenpflicht gilt vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus montags bis samstags von 10:00 bis 20:00 Uhr. Diese Regelung gilt auch noch in dieser Woche.

Die Corona-Lage in Neumünster am 10. Juni 2021

Erstmals gab es binnen 7 Tagen keine Neuinfektion im Stadtgebiet. Die Stadt Neumünster hebt die Maskenpflicht ab Montag, 14. Juni 2021, auf. Zunächst wurden die Uhrzeiten der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Innenstadt angepasst. Die Maskenpflicht gilt vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr. Diese Regelung gilt auch noch in dieser Woche. Aufgrund der Änderung der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus können die Stadtbücherei und das Stadtarchiv jetzt wieder ohne Vorlage eines negativen Tests betreten werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 9. Juni 2021

Nun sind nur noch drei Personen aktuell infiziert. Die Lage entspannt sich weiter. Auch müssen keine Menschen mehr im Krankenhaus behandelt werden. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag, 8. Juni 2021, konstant bei 3,8 pro 100.000 Einwohner geblieben.

Die Corona-Lage in Neumünster am 8. Juni 2021

Die Lage in der Corona-Pandemie bleibt für die Stadt weiterhin entspannt. Aktuell gelten nur vier Personen als aktuell infiziert. Seit Pfingstsonntag sei kein Covid-19-Patient mit Wohnort Neumünster mehr im Krankenhaus in Behandlung, teilt der Fachdienst Gesundheit der Stadt mit. Dennoch gilt auch noch in dieser Woche die Maskenpflicht vom Bahnhif bis zum Rathaus montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr. Die Stadt hat allerdings angekündigt, dass diese ab Montag, 14. Juni, wegfallen könnte, wenn die Infektionszahlen so niedrig bleiben.

Die Corona-Lage in Neumünster am 7. Juni 2021

Erneut keine Neuinfektion und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 5 Infektionen pro 100.000 Einwohner: In Neumünster bleibt die Corona-Lage ruhig. In der Stadt wurden bis Montag um 12 Uhr seit Beginn der Pandemie insgesamt 1796 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 1764 Personen im Stadtgebiet als genesen. Sieben Personen in Neumünster gelten aktuell als infiziert. Im Stadtgebiet sind 226 Personen unter Quarantäne gestellt. Im Krankenhaus befindet sich seit Pfingstsonntag kein Covid-19-Patient mit Wohnort Neumünster mehr. 25 Menschen sind gestorben.

Die Corona-Lage in Neumünster am 6. Juni 2021

Am Wochenende hat es nach Angaben der Stadtverwaltung in Neumünster keine laborbestätigte Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Freitag von 6,3 auf 5 Infektionen pro 100.000 Einwohner gesunken. Neun Menschen im Stadtgebiet sind aktuell infiziert, 162 Personen befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Im Krankenhaus muss kein Neumünsteraner aufgrund von Corona behandelt werden. Die angepassten Uhrzeiten zur Maskenpflicht in der Innenstadt bleiben laut Stadtverwaltung auch in dieser Woche bestehen. Die Maskenpflicht gilt vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr.

Die Corona-Lage in Neumünster am 4. Juni 2021

Trotz des neuerlichen Anstiegs des Inzidenzwerts auf 6,3 bleibt Neumünster weiter deutlich unter zehn und ist auch weit entfernt von Inzidenz-Marken wie 35 oder 50, bei denen mit neuen Verordnungen zu rechnen wäre. Bei den zwei aktuell Infizierten handelt es sich um eine Frau und einen Mann. In einem Fall muss die Gesundheitsbehörde die Ansteckungsquelle noch ermitteln. Die Maskenpflicht gilt vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus weiterhin montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr. Das werde auch in der kommenden Woche so bleiben, kündigt die Stadt an. Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens soll eine eine Aufhebung der Maskenpflicht für Montag, 14. Juni, geprüft werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 03. Juni 2021

Ein Mann in Neumünster hat sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Ansteckungsquelle ist unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Das meldete die Stadt am Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Mittwoch von 5,0 auf 3,8 pro 100.000 Einwohner gesunken.

In der Stadt wurden bis Donnerstag um 12 Uhr insgesamt 1794 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 1754 Personen im Stadtgebiet als genesen. 15 Personen sind aktuell infiziert. Im Stadtgebiet sind derzeit 144 Personen unter Quarantäne gestellt. Im Krankenhaus befindet sich seit Pfingstsonntag kein Covid-19-Patient mit Wohnort Neumünster mehr.

Die Corona-Lage in Neumünster am 02. Juni 2021

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag, 2. Juni 2021, von 6,3 auf 5,0 pro 100.000 Einwohner gesunken. Die Stadt Neumünster hat die Uhrzeiten der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Innenstadt angepasst. Seit Montag, 31. Mai 2021, gilt die Maskenpflicht vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus montags bis samstags von 10 Uhr bis 20 Uhr.

Die Corona-Lage in Neumünster am 01. Juni 2021

Die Inzidenzzahl sinkt aktuell weiter auf 6,3 für sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner. Nur eine Infektion registrierte die Gesundheitsbehörde an diesem Dienstag. Dabei soll es sich um Reiserückkehrerin aus der Türkei handeln, bei der die Ansteckungsquelle unbekannt ist und noch ermittelt werden muss. Dafür wurden am Dienstag aber acht Fälle als genesen eingestuft, was die Lage weiter deutlich entspannt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 31. Mai 2021

Es sieht momentan weiter richtig gut aus an der Corona-Front: In den vergangenen 24 Stunden gab es keine laborbestätigte Covid-19-Infektion in der Stadt Neumünster. Aktuell infiziert sind jetzt nur noch 27 Menschen aus Neumünster.

Die Corona-Lage in Neumünster am 30. Mai 2021

Es sieht momentan richtig gut aus an der Corona-Front: Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 10,0 hatte Neumünster zuletzt am 10. Oktober 2020. Am Wochenende wurden außerdem zehn Patientinnen und Patienten als genesen eingestuft. Aktuell infiziert sind jetzt nur noch 29 Menschen aus Neumünster; so wenig waren es zuletzt vor mehr als sieben Monaten (am 14. Oktober).

Es sieht momentan weiter richtig gut aus an der Corona-Front: In den vergangenen 24 Stunden gab es keine laborbestätigte Covid-19-Infektion in der Stadt Neumünster. Aktuell infiziert sind jetzt nur noch 27 Menschen aus Neumünster.

Die Corona-Lage in Neumünster am 29. Mai 2021

35 Frauen und Männer aus Neumünster sind derzeit infiziert, drei weniger als am Freitag. Das ist der niedrigste Wert seit Ende Oktober. Vier Menschen wurden am Sonnabend als genesen gemeldet. Die Inzidenz liegt ebenfalls auf einem Tiefstand, den es in Neumünster zuletzt vor sieben Monaten gegeben hat. Die Stadt Neumünster hat aus diesem Grund auch die Maskenpflicht in der Innenstadt ab Montag (31. Mai) leicht gelockert.

Die Corona-Lage in Neumünster am 28. Mai 2021

Mit einer anhaltend erfreulichen Entwicklung in der Corona-Lage können die Einwohner Neumünsters ins Wochenende starten: Am Freitag gab es keine registrierte neue Infektion, die in die Statistik einfließt, die Gesamtzahl der bestätigten Falle bleibt damit bei 1791. Die Zahl der aktuell Erkrankten sinkt von 40 auf 38. Und auch die behördliche angeordneten Quarantänefälle gehen von 198 auf 182 weiter zurück. Die Stadt Neumünster die Zeiten der Maskenpflicht in der Innenstadt im Bereich vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus auf montags bis sonnabends von 10 Uhr bis 20 Uhr eingeschränkt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 27. Mai 2021

Eine Frau und ein Mann erkrankten jetzt in Neumünster am Coronavirus. Bei beiden Infizierten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Weil gleichzeitig fünf Frauen und Männer genesen sind, ist die Zahl der akut Infizierten auf 40 gefallen. Gleich 48 Menschen wurden aus der Quarantäne entlassen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 26. Mai 2021

Bei einer weiblichen Person wurde eine Corona-Infektion nachgewiesen. Die Betroffene soll sich bei einer inzwischen bekannten infizierten Person angesteckt haben, teil das Gesundheitsamt der Stadt mit. Seit einer Woche gelten in der Stadt wieder die gelockerten Maßnahmen der Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Für die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth vom städtischen Fachdienst Gesundheit ist das allerdings noch keine Grund zur Entwarnung: „Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist nach wie vor von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden.“ Der Fachdienst beantwortet Fragen zu Covid-19 an der Corona-Hotline Tel. 04321/9423003.

Die Corona-Lage in Neumünster am 25. Mai 2021

Bei den drei aktuell Infizierten handelt es sich nach Angaben des städtischen Gesundheitsamtes um zwei Frauen und einen Mann. Bei allen ist die Ansteckungssquelle bekannt, sodass keine aufwendigen Nachverfolgungen notwendig geworden seien. Die Stadt weist darauf hin, dass entsprechend der Änderung der Landesverordnung die Stadtbücherei und das Stadtarchiv wieder ohne negativen Test betreten werden dürfen. Die Nutzerinnen und Nuter müssen allerdings ihre Kontaktdaten angeben und auch die Maskenpflicht besteht weiterhin.

Die Corona-Lage in Neumünster am 24. Mai 2021

Die vier neuen Corona-Infektionen seit Sonnabend haben zwei Frauen und zwei Männer getroffen. Drei von ihnen steckten sich nach Angaben des Fachdienstes Gesundheit der Stadt unabhängig voneinander bei einer als infiziert bekannten Person an. Bei dem vierten betroffenen ist die Quelle noch unbekannt. Die Inzidenz sinkt damit auf 38,8.

Positiv ist, dass kein Neumünsteraner und keine Neumünsteranerin mehr im Krankenhaus behandelt werden muss, die Zahl der derzeit Infizierten um zehn auf 47 gesunken ist und sich auch nur noch 270 Menschen in Quarantäne befinden. Die zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie bleibt stabil bei 25. Neumünster entfernt sich damit weiter von der erst vergangenen Mittwoch aufgehobenen Notbremse.

Die Corona-Lage in Neumünster am 21. Mai 2021

In vier der aktuell acht Infektionsfällen muss die Gesundheitsbehörde der Stadt die Ansteckungsquelle noch ermitteln. Die anderen vier von insgesamt fünf weiblichen und drei männlichen Personen haben sich danach bei bekannten Infizierten angesteckt. Der Anstieg der aktuellen Inzidenz auf 43,8 führt nicht zu Veränderungen in der Verordnungslage, so die Stadt weiter. Nach Aufhebung der "Notbremse" mit strengen Auflagen am Mittwoch gelten nun die gelockerten Maßnahmen der Landesverordnung zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. Auch die Modellprojekte in Sport und Kultur können fortgesetzt werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 20. Mai 2021

Nur noch 55 Menschen sind derzeit akut infiziert, wie das Gesundheitsamt mitteilte. Deren Zahl hat sich innerhalb weniger Wochen halbiert. Noch besser: Zwei Menschen konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden; dort wird jetzt nur eine infizierte Person behandelt. Außerdem konnten 17 Menschen die Quarantäne beenden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 19. Mai 2021

Seit Mittwoch, 19. Mai, ist die Corona-Notbremse in Neumünster aufgehoben, und es gelten die gelockerten Maßnahmen der Landesverordnung zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. Zudem können die Modellprojekte Sport und Kultur in Neumünster fortgesetzt werden.

14 Menschen wurden am Mittwoch als genesen eingestuft. Die Zahl der aktuell infizierten Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner ist auf 64 gefallen und damit auf den niedrigsten Wert seit Wochen. Drei Menschen werden allerdings im Krankenhaus behandelt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 18. Mai 2021

Kaum ist die Notbremse überstanden (ab Mittwoch), steigt die Inzidenz wieder deutlich an in Neumünster. Vier weibliche und sechs männliche Personen erkrankten jetzt in Neumünster am Coronavirus. Bei fünf Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermitteltet. Einer der Neuinfizierten ist ein Reiserückkehrer aus Schweden. Da gleich 24 Menschen als genesen eingestuft wurden, ist die Zahl der akut Infizierten deutlich auf 73 gesunken.

Die Corona-Lage in Neumünster am 17. Mai 2021

Eine weibliche und drei männliche Personen haben sich am Montag in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei allen vier Fälle ist die Ansteckungsquelle dem Gesundheitsamt bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Sonntag von 26,3 auf 31,3 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Die „Notbremse“ gemäß Bevölkerungsschutzgesetz muss auch Dienstag, 18. Mai, noch konsequent umgesetzt werden. Aber die Stadt kündigte an, dass die Maßnahmen in der Nacht zu Mittwoch um Mitternacht gelockert werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 16. Mai 2021

Eine männliche und drei weibliche Personen erkrankten am Wochenende in der Stadt Neumünster am Coronavirus, teilte die Stadt mit. Alle vier steckten sich bereits bekanntedn Inifizierten an, so die Gesundheitsbehörde. Das Bevölkerungsschutzgesetz schreibe vor, dass die Stadt die strengen Regeln der "Notbremse" des Bundes weiter konsequent einhalten muss. Frühestens am Mittwoch, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 geblieben ist, könnte die Einschränkungen gelockert werden. Somit dürfen sich weiterhin Haushalte nur mit einer Person treffen, die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr und auch der Notbetrieb in Kitas bleibt am Wochenanfang.

Die Corona-Lage in Neumünster am 14. Mai 2021

Eine männliche und zwei weibliche Personen erkrankten jetzt in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Die drei Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei inzwischen bekannten infizierten Personen an. Die Stadt Neumünster weist darauf hin, dass die in der kommenden Nacht veröffentlichte Zahl des Robert-Koch-Instituts (RKI) durch Nachmeldungen am Abend und in der Nacht höher sein kann. Die RKI-Zahl ist entscheidend für die Berechnung der Notbremsen-Regeln. Am Freitag wurden gleich 18 Menschen als genesen eingestuft. Dadurch sank die Zahl der akut Infizierten zum ersten Mal seit langem unter 100.

Die Corona-Lage in Neumünster am 13. Mai 2021, Himmelfahrt

Die Situation der Pandemie in Neumünster, wo aktuell immer noch die strengen Regeln der "Bundesnotbremse" gelten, entspannt sich weiter. Lediglich bei zwei Männern, deren Ansteckungsquellen aktuell noch unbekannt seien, wurden Corona-Infektionen nachgewiesen. Damit sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Infektionen pro 100.000 Einwohner nach Angaben der Stadt auf 35,0. Auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag der Wert allerdings noch bei 66,1 (Stand 12.55 Uhr). Die Stadt weist darauf hin, dass die Einschränkungen wie Maskenpflicht, nächtliche Ausgangssperre oder Notbetrieb in Kitas weiter ihre Gültigkeit haben.

Die Corona-Lage in Neumünster am 12. Mai 2021

Sieben weibliche und zwei männliche Personen erkrankten jetzt in Neumünster am Coronavirus. Bei sechs Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag von 83,8 auf 63,8 pro 100.000 Einwohner gesunken. Die Stadt Neumünster weist darauf hin, dass die in der kommenden Nacht veröffentlichte Zahl des Robert-Koch-Instituts (RKI) durch Nachmeldungen am Abend und in der Nacht höher sein kann. Die „Notbremse“ muss gemäß Bevölkerungsschutzgesetz weiter umgesetzt werden. Die Maßnahmen können frühestens am Mittwoch, 19. Mai, aufgehoben werden, da der Feiertag Himmelfahrt und der Sonntag bei den Berechnungen nicht berücksichtigt werden. Der Mittwoch zählt beim RKI als zweiter Tag in Folge unter 100.

Die Corona-Lage in Neumünster am 11. Mai 2021

Eine männliche und zwei weibliche Personen aus Neumünster haben sich jetzt neu infiziert. Bei zwei Patientinnen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Seit dem Wochenende konnten drei Menschen das Krankenhaus verlassen.

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Montag von 95,0 auf 83,8 pro 100.000 Einwohner gesunken. Das ist Tag 2 unter der 100er-Marke während der Notbremse. Die Stadt weist darauf hin, dass die in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichte Zahl des Robert-Koch-Instituts (RKI) durch Nachmeldungen am Abend und in der Nacht höher sein kann. Die Notbremse gilt weiter und kann frühestens am Mittwoch, 19. Mai, aufgehoben werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 9. Mai 2021

Zwei Frauen und fünf Männer sind am Wochenende in Neumünster am Coronavirus erkrankt. Bei drei Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit der Stadt ermittelt. Weil die Inzidenz seit vier Tagen über 100 liegt, greift von Montag an die Notbremse mit Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr und anderen Einschränkungen. In der Innenstadt gilt zwischen 6 und 23 Uhr die Pflicht zum Tragen einer Maske für Fußgängerinnen und Fußgänger - jetzt auch an Sonn- und Feiertagen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 8. Mai 2021

Drei neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden am Sonnabend offiziell bestätigt. Weil die Zahl vor einer Woche gleich war, bleibt auch die Sieben-Tage-Inzidenz stabil. Die Zahl der akut Infizierten sank um fünf auf 125, weil gleichzeitig acht Menschen als genesen eingestuft wurden. 23 Menschen kamen neu in Quarantäne. Weiterhin liegen sieben Frauen und Männer im Krankenhaus.

In der Erstaufnahme für Flüchtlinge am Haart werden derzeit 15 Infizierte gezählt. Davon steckten sich sieben Frauen und Männer in den vergangenen sieben Tagen an. 23 Flüchtlinge sind dort in Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 7. Mai 2021

Nach Veröffentlichung der offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts am Sonnabendmorgen wird die Stadt Neumünster die „Notbremse“ gemäß Bevölkerungsschutzgesetz ziehen und das in einer Allgemeinverfügung amtlich bekannt machen müssen. „Wir versuchen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, für die Kindertagesstätten zumindest einen eingeschränkten Regelbetrieb zu ermöglichen“, sagte Oberbürgermeister Olaf Tauras.

Ab Montag werden dann Kontakte nur noch mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts möglich sein, und es gilt eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr. Die Außengastronomie ist zu schließen. Lebensmittelgeschäfte bleiben geöffnet, während im Einzelhandel dann ab Montag "Click & Meet" nur mit Vorlage eines negativen Schnelltests möglich ist. Zudem müssen die Modellprojekte Sport und Kultur unterbrochen werden, bis die Notbremse aufgehoben wird. Die Maßnahmen können erst wieder gelockert werden, wenn Neumünster an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Inzidenz von 100 pro 100.000 Einwohner unterschreitet.

Die Corona-Lage in Neumünster am 6. Mai 2021

In Neumünster ist ein 71-jähriger Mann an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es ist der 25. Todesfall in der Stadt im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Covid-19-Virus. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Verstorbenen“, sagte Oberbürgermeister Olaf Tauras.

Die 24 neuen Infektionen des Tages sind nach Auskunft der Verwaltung über das gesamte Stadtgebiet verteilt, es ist kein Hotspot erkennbar. Aber: "Die Patienten stecken sich vornehmlich im privaten Bereich an."

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 123,5 pro 100.000 Einwohner gestiegen, nicht mehr weit entfernt vom Höchststand 139,5 (am 21. Januar). Damit droht Neumünster die „Notbremse“ gemäß Bevölkerungsschutzgesetz ab Montag, 10. Mai. Wenn die Inzidenz drei Tage in Folge über 100 liegt, sind die Maßnahmen am übernächsten Tag umzusetzen. Die Entscheidung fällt also am Sonnabend.

Die Corona-Lage in Neumünster am 5. Mai 2021

13 Frauen und zwölf Männer erkrankten jetzt in Neumünster am Coronavirus. Bei 16 Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Die Infektionen sind nach den Ermittlungen der Stadt über ganz Neumünster verteilt: "Es ist kein eindeutiger Hotspot erkennbar."

Die Zahl der akut Infizierten stieg deutlich (um 22 auf 114). Außerdem mussten zwei weitere Betroffene ins Krankenhaus gebracht werden. Die Inzidenz ist so hoch wie zuletzt am 12. April. Die 25 neuen Fälle sind der vierthöchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Den traurigen Rekord gab es am 15. Januar mit 34 neuen Infektionen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 4. Mai 2021

Bei drei der zwölf neuen Infektionen in Neumünster ist die Ansteckungsquelle unbekannt. Neun Personen hingegen steckten sich bei als infiziert bekannten Patienten an. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden, und gleich 68 Menschen wurden neu in Quarantäne geschickt. Die Zahl der akut Infizierten ist um fünf auf 92 gesteigen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 3. Mai 2021

Drei Frauen und drei Männer haben sich in Neumünster neu mit dem Coronavirus innfizizert. Bei zwei Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Weil gleichzeitig sechs ehemalige Patientinnen und Patienten genesen sind, bleibt die Zahl der akut Infizierten bei 87. Die Inzidenz von Neumünster ist jetzt wieder so hoch wie zuletzt am 14. April.

Die Corona-Lage in Neumünster am 2. Mai 2021

Sechs Frauen und sieben Männer erkrankten am Wochenende in Neumünster am Coronavirus. Bei sieben Menschen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Bei sechs weiteren Personen ist bekannt, dass sie sich bei bereits Infizierten angesteckt haben. Die Neuinfektionen sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, sodass kein bestimmter Hotspot festzustellen ist. Vier Menschen befinden sich derzeit mit einer Infektion im Krankenhaus.

Die Corona-Lage in Neumünster am 30. April 2021

Zehn weibliche und neun männliche Personen erkrankten jetzt in Neumünster am Coronavirus. Bei acht Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Die Neuinfektionen sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, so dass kein bestimmter Hotspot festzustellen ist. Drei Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden; jetzt sind sechs Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner in klinischer Behandlung.

Die Corona-Lage in Neumünster am 29. April 2021

Drei weibliche und zwei männliche Personen haben sich in den vergangenen 24 Stunden neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei drei Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt. Immerhin konnten gleich zwei Menschen aus dem Krankenhaus entlassen werden. 41 Personen wurden allerdings neu in Quarantäne gesteckt. „Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden“, bekräftigt die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

Die Corona-Lage in Neumünster am 28. April 2021

Zwei weibliche und zwei männliche Personen infizierten sich jetzt in Neumünster neu mit dem Coronavirus. Bei einem Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Eine weitere Person musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass derzeit fünf Neumünsteraner klinisch behandelt werden. Die Zahl der akut Infizierten blieb unverändert, die der Quarantänefälle sank deutlich um 75.

Die Corona-Lage in Neumünster am 27. April 2021

Zwei weibliche und elf männliche Personen erkrankten jetzt in Neumünster am Coronavirus. Bei acht Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Die Zahl der akut Infizierten ist nach Berechnungen der Stadt um sieben auf 71 gestiegen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 26. April 2021

Eine Frau und drei Männer haben sich jetzt in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Personen steckten sich bei bekannten infizierten Patienten an, in einem Fall ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt. Die Inzidenz ist unter 50 gefallen; zuletzt lag sie am 5. März so niedrig. Am 14. März kletterte sie über 80, am 18. März über 90 und am 9. April sogar über 100. Dreistellig war der Wert aber nur am 9. und am 12. April.

Die Corona-Lage in Neumünster am 23. April 2021

In vier von den zehn am Freitag neu gemeldeten Corona-Fällen muss der Fachdienst Gesundheit die Ansteckungsquelle noch ermitteln. Sieben weibliche und drei männliche Personen sind ingesamt betroffen. In der Stadt Neumünster ist im Einzelhandel weiterhin Click & Meet möglich und die Außengastronomie darf unter strengen Auflagen öffnen. Bis auf die Bereiche der Außengastronomie darf auf öffentlichen Flächen in der Innenstadt kein Alkohol verzehrt werden. Einzelheiten dazu sind in der Allgemeinverfügung unter den Amtlichen Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt unter www.neumuenster.de nachzulesen. Für die Kitas gilt eingeschränkter Regelbetrieb. das Kita-Elterntelefon hat die Nummer Tel. 04321/9422105.

Die Corona-Lage in Neumünster am 22. April 2021

Sechs männliche und drei weibliche Personen erkrankten am Donnerstag in Neumünster am Coronavirus. Sechs Personen steckten sich bei bekannten infizierten Patienten an. Die Zahl der akut Infizierten ist um vier gestiegen, die Zahl der Menschen in Quarantäne um 32 gefallen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 21. April 2021

Zwei männliche und zwei weibliche Personen haben sich jetzt in Neumünster neu infiziert. Zwei Personen steckten sich bei bekannten infizierten Patienten an, bei den anderen beiden wird die Ansteckungsquelle noch ermittelt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 20. April 2021

Fünf Männer und eine Frau haben sich am Dienstag in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei fünf Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Eine Person konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Montag von 55,6 auf 59,3 pro 100.000 Einwohner gestiegen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 19. April 2021

Vier männliche und drei weibliche Personen erkrankten jetzt in Neumünster am Coronavirus. Alle Personen steckten sich bei bekannten Infizierten an. Ein weiterer Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass aktuell fünf Menschen aus Neumünster klinisch behandelt werden.

In Neumünster sind seit Montag wieder die Geschäfte geöffnet (nach Terminvergabe), und die Außengastronomie darf erstmals in diesem Jahr unter strengen Auflagen öffnen. Bis auf die Bereiche der Außengastronomie darf aber auf öffentlichen Flächen in der Innenstadt weiterhin kein Alkohol getrunken werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 18. April 2021

Sechs weibliche und sieben männliche Personen haben sich am Wochenende in Neumünster neu infiziert, davon allein zwölf am Sonnabend. Bei drei Betroffenen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Zwölf Menschen sind übers Wochenende genesen, und 42 wurden aus der Quarantäne entlassen. Die Inzidenz bleibt den dritten Tag in Folge unter 70.

Die Corona-Lage in Neumünster am 17. April 2021

Die Stadt Neumünster meldete zwölf neue Infektionen mit dem Coronavirus. Gleichzeitig fielen neun Fälle vom vergangenen Sonnabend aus der Wochenstatistik heraus. Dadurch steigt die Inzidenz auf 69,1. Der Landesdurchschnitt liegt bei rund 73.

Die Corona-Lage in Neumünster am 16. April 2021

Fünf weibliche und vier männliche Personen erkrankten in Neumünster neu am Coronavirus. Bei zwei Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Zwei Menschen konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden, zehn Menschen aus der Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 15. April 2021

Vier Frauen und zwei Männer haben sich jetzt in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert. Bei vier Personen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Da die Inzidenz nun deutlich gefallen ist und sogar unter dem Landesdurchschnitt liegt, spricht eigentlich nichts mehr dagegen, dass die Notbremse für Neumünster am Sonntag ausläuft und beispielsweise der Handel wieder öffnen darf. Das Kieler Ministerium wollte darüber am (heutigen) Donnerstag entscheiden. Die Stadt hat sofort nach Bekanntwerden der offiziellen Zahlen ihre aktualisierte Lagebewertung nach Kiel geschickt und hofft auf eine Entscheidung noch am Donnerstag.

Die Corona-Lage in Neumünster am 14. April 2021

Eine weibliche und sechs männliche Personen sind in Neumünster neu infiziert. Bei fünf Patienten ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt. Die Zahl der akut Infizierten ist deutlich um 31 gefallen, und auch 91 Menschen wurden aus der Quarantäne entlassen. Da die Inzidenz den zweiten Tag in Folge unter 100 liegt, gibt es durchaus Hoffnung, dass die derzeit gültigen strengen Beschränkungen nicht über den Sonntag hinaus verlängert werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 13. April 2021

Eine männliche und zwei weibliche Personen haben sich in Neumünster neu mit dem Virus infiziert; bei einer ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Ein Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass aktuell sechs Menschen aus Neumünster klinisch behandelt werden. Gleich 80 Menschen kamen neu in Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 12. April 2021

Neun weibliche und sechs männliche Personen haben sich jetzt in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Positiv: Nur bei zwei Personen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Immerhin konnten 73 Menschen am Montag aus der Quarantäne entlassen werden, aber nur zwei wurden als genesen eingestuft.

Die Corona-Lage in Neumünster am 11. April 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Neumünster ist am Sonntag auf 92,6 gesunken. Bei den 13 neuen Positivfällen (sieben Frauen und sechs Männer) ist bei sechs Menschen die Ansteckungsquelle unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Zwei weitere Personen sind mit einer Corona-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden, die Gesamtzahl stieg damit auf fünf. Die Stadt weist darauf hin, dass die Verschärfungen der Corona-Regeln ab Montag weiter gelten. Viele Verkaufsläden im Einzelhandel bleiben zum Beispiel geschlossen, nur "Click & Collect" ist noch möglich. Kindertagesstätten gehen in einen Notbetrieb. Die Anzahl der Personen in Neumünster, für die eine Quarantäne angeordnet ist, sank von 615 auf 573.

Die Corona-Lage in Neumünster am 9. April 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Neumünster hat mit 103,7 pro 100.000 Einwohner einen Grenzwert für weitere Verschärfungen der Corona-Regeln gerissen. Allerdings muss dieser Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegen. Tritt dieser Fall ein, müssten zum Beispiel der Handel vom Prinzip Click and Meet auf Click and Collect wechseln, was bedeutet, dass Kunden nicht mehr in Geschäft eingelassen werden dürfen. Am Freitag meldete der Fachdienst Gesundheit der Stadt 14 neue Corona-Fälle, davon seien sechs weibliche und acht männliche Personen gewesen. In sechs Fällen muss die Behörde noch die Ansteckungsquelle ermitteln. Auch die Zahl der angeordneten Quarantänen hat am Freitag von 505 auf 615 Personen deutlich zugelegt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 8. April 2021

Bei elf der 18 neuen Fälle sei die Ansteckungsquelle noch unbekannt und werde derzeit ermittelt, teil der Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster am Donnerstag mit. Sieben weibliche und elf männliche Personen seien laut Labornachweis mit Corona infiziert. Auch die Zahl der Betroffenen, die von der Behörde unter Quarantäne gestellt werden, ist von 465 wieder auf 505 angewachsen. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist allerdings um eins auf zwei gesunken.

Die Corona-Lage in Neumünster am 7. April 2021

Bei fünf der aktuell acht Infizierten ist nach Angaben des Gesundheitsamts die Ansteckungsquelle noch unbekannt. Bei diesen zwei weiblichen und sechs männlichen Personen werden derzeit die Kontakte nachverfolgt, um die Ansteckungsquelle zu ermitteln. 120 Menschen in Neumünster gelten aktuell als infiziert. Die Zahl der Quarantänefälle ist von 577 auf aktuell 465 deutlich zurückgegangen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 6. April 2021

Am Dienstag meldet der Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster 13 neue Corona-Fälle. Dabei soll es sich um sieben Frauen und sechs Männer handeln. In vier Fällen sei die Ansteckungsquelle bislang unbekannt und werde derzeit ermittelt. Bei den angeordneten Fällen von Quarantäne hat die Stadt mit 577 aktuell einen Höchstwert für die Pandemie erreicht. Bislang lag dieser bei 526 vom 22. März dieses Jahres. Am Ostermontag betrug die Zahl der Personen in Quarantäne noch 480.

Die Corona-Lage in Neumünster am 5. April 2021

Von 67,9 am Karfreitag auf 80,2 am Ostermontag: Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Neumünster über die Feiertage deutlich gestiegen. Am Ostermontag meldete das Gesundheitsamt neun Neuinfektionen im Stadtgebiet. Aktuell gelten damit 128 Neumünsteraner als erkrankt, 480 Menschen befinden sich in Quarantäne. Im Krankenhaus müssen derzeit drei Neumünsteraner Patienten behandelt werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 4. April 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Ostersonntag in Neumünster wieder gesunken. Der Wert liegt nun bei 71,6. Fünf Neuinfektionen sind im Stadtgebiet hinzugekommen. Mittlerweile liegen drei Neumünsteraner aufgrund der Coronainfektion im Krankenhaus. Insgesamt wächst die Zahl der bestätigten Fälle in Neumünster seit Beginn der Pandemie auf 1420. 120 Menschen sind momentan erkrankt, 492 befinden sich in Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 3. April 2021

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner zuletzt leicht gesunken war, kletterte sie in Neumünster am Sonnabend mit 75,3 wieder über die 70er-Marke. 17 Neuinfizierte im Stadtgebiet meldete das Gesundheitsamt. Ein Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 2. April 2021

Vier Frauen und sechs Männer erkrankten laut Stadtverwaltung am Karfreitag am Coronavirus. Bei fünf Menschen sei die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt, teilte die Stadt mit. Fünf Neuinfizierte hingegen steckten sich bei inzwischen bekannten infizierten Patienten an. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Donnerstag von 69,1 auf 67,9 pro 100.000 Einwohner leicht gesunken.

Die Corona-Lage in Neumünster am 1. April 2021

Nur eine Frau hat sich an Gründonnerstag in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Da die Ansteckungsquelle unbekannt ist, wird sie vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Erstmals seit langer Zeit liegt kein Mensch aus Neumünster mit Corona im Krankenhaus. Allerdings sind gleich 53 Menschen neu in Quarantäne geschickt worden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 31. März 2021

Sechs weibliche und acht männliche Personen haben sich neu infiziert. Neun gelten jetzt als genesen, sodass noch 113 Menschen akut erkrankt sind. Immerhin: Gleich 62 Menschen wurden aus der Quarantäne entlassen. Die Inzidenz bewegt sich seit einer Woche nur noch leicht nach oben oder nach unten.

Die Corona-Lage in Neumünster am 30. März 2021

Sechs weibliche und drei männliche Personen haben sich am Dienstag in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei drei Personen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Die Zahl der Quarantäne-Fälle bleibt mit 484 hoch (plus eine Person am Dienstag).

Die Corona-Lage in Neumünster am 29. März 2021

Die Ansteckungsquellen der zwei Männer, die am Montag als neue, im Labor bestätigte Corona-Fälle registriert wurden, sollen bereits bekannte infizierte Personen gewesen sein, teilte der städtische Fachdienst Gesundheit mit. Die Behörde bekräftigt: „Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist nach wie vor von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden“, so die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth. Sie erinnert auch an die Maskenpflicht in der Innenstadt und rund um das Designer Outlet (DOC) von montags bis sonnabends. Bei Einkäufen in Lebensmittelgeschäften und auf den Wochenmärkten seien qualifizierte medizinische Masken zu tragen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 28. März 2021

Acht weibliche und elf männliche Personen sind in Neumünster neu am Coronavirus erkrankt. Dies teilte die Stadt am Sonntag mit. Bei vier Personen ist die Ansteckungsquelle den Angaben zufolge unbekannt und werde derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. 15 Personen hingegen steckten sich bei bekannten infizierten Patienten an.

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum vergangenen Freitag von 67,9 auf 74,1 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Die Stadtverwaltung weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass in der Innenstadt und rund um das Designer Outlet (DOC) von montags bis sonnabends eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angeordnet wurde. Bei Einkäufen in Lebensmittelgeschäften und auf den Wochenmärkten sind qualifizierte medizinische Masken zu tragen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 26. März 2021

Fünf Frauen und sechs Männer haben bis Freitagmittag ein positives Testergebnis erhalten, teilte die Stadt mit. In vier Fällen sei die Ansteckungsquelle noch unbekannt. Damit gelten momentan 112 Menschen im Stadtgebiet als aktuell infiziert. 485 Personen stehen unter Quarantäne. Weiterhin müssen sechs Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 25. März 2021

Eine Frau und fünf Männer haben sich in Neumünster neu infiziert; bei der Hälfte ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt. Die Zahl der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus ist unverändert, die der akut Infizierten um vier gefallen. Immerhin haben zehn weitere Menschen es jetzt offiziell hinter sich und gelten als genesen. Die Zahl der Quarantäne-Fälle ist mit 486 (plus 6) aber immer noch extrem hoch.

Die Corona-Lage in Neumünster am 24. März 2021

Fünf Frauen und sieben Männern haben sich in Neumünster neu infiziert. Bei sieben Personen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird jetzt ermittelt. Ein Mensch konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden, gleich 46 Personen wurden von der Quarantäne befreit.

Die Corona-Lage in Neumünster am 23. März 2021

Bei sechs der elf neu Infizierten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Mit 526 Personen sind so viele Neumünsteraner in Quarantäne wie noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie vor einem Jahr. Da nur sechs Menschen genesen sind, stieg die Zahl der akut Infizierten um fünf auf 115.

Die Corona-Lage in Neumünster am 22. März 2021

Eine männliche Person hat sich in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Ansteckungsquelle ist unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Fünf weitere Personen gelten als genesen; dadurch ist die Zahl der akut Infizierten um 4 auf 110 gesunken. Im Stadtgebiet sind 471 Personen unter Quarantäne gestellt, drei mehr als am Sonntag.

Die Corona-Lage in Neumünster am 21. März 2021

Zwölf Frauen und zwei Männer sind laut Neumünsteraner Gesundheitsamt am Wochenende am Coronavirus erkrankt. Bei fünf Patienten sei die Ansteckungsquelle unbekannt und werde derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Neun Patienten steckten sich hingegen unabhängig voneinander bei inzwischen bekannten infizierten Personen an, teilte das Gesundheitsamt mit. Damit gibt es aktuell insgesamt 114 Infizierte im Stadtgebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster sank von 85,2 am Freitag auf 81,5 am Sonntag

Die Corona-Lage in Neumünster am 19. März 2021

Vier weibliche und sieben männliche Personen haben sich jetzt in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei acht Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Mit 499 Personen sind so viele Neumünsteraner in Quarantäne wie noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie vor genau einem Jahr.

Die Corona-Lage in Neumünster am 18. März 2021

Sieben weibliche und fünf männliche Personen haben sich jetzt in Neumünster mit dem Coronavirus neu infiziert. In sieben Fällen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. In den vergangenen Tagen gab es insgesamt 20 infizierte Personen aus Neumünster im DHL-Paketfrachtzentrum am Krokamp.

„Das Gesundheitsamt stimmt sich wie schon Ende April/Anfang Mai 2020 sehr eng mit dem Unternehmen DHL ab. Die erforderlichen Maßnahmen werden von DHL sehr gut umgesetzt, sie haben ein sehr schlüssiges Hygienekonzept. Nach unseren Recherchen steckten sich die Mitarbeitenden in den aktuellen Fällen höchstwahrscheinlich im privaten Umfeld an“, sagte die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth. DHL-Pressesprecherin Maike Wintjen ergänzt: „Der Schutz unserer Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität. Zur weiteren Reduzierung sozialer Kontakte innerhalb der Belegschaft stellen wir derzeit auch in zwei Wellen zu, sodass sich Früh- und Spätschicht untereinander nicht begegnen.“

Die Corona-Lage in Neumünster am 17. März 2021

Vier Frauen und 18 Männer haben sich in Neumünster neu infiziert. Gleich bei zwölf Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. "Ein eindeutiger Hotspot ist nicht festzustellen, da die Infektionen im Stadtgebiet breit gestreut sind", teilte die Stadtverwaltung mit. Zudem mussten drei weitere Patienten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kindertagesstätte St. Bartholomäus ist geschlossen, weil dort mindestens vier Mitarbeiterinnen und vier Kinder infiziert sind. Die Zahl der akut Infizierten liegt im Stadtgebiet bei 117 und damit so hoch wie zuletzt Anfang Februar.

Die Corona-Lage in Neumünster am 16. März 2021

Das war ein guter Tag im Gesundheitsamt Neumünster, denn nur ein Mann und eine Frau haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert; beide Ansteckungsquellen sind bekannt. Sorgen macht dem Amt aber der stetig steigende Anteil der Virus-Mutationen; die britische Variante ist noch ansteckender und macht mittlerweile mehr als 40 Prozent aller neuen Fälle aus. Neun Patienten wurden als genesen eingestuft, eine Person konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Und gleich 66 Menschen kamen aus der Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 15. März 2021

Eine Frau und vier Männer haben sich jetzt in Neumünster neu infiziert. Bei drei Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Gleich 19 Menschen kamen neu in Quarantäne, nur einer wurde neu als genesen eingestuft.

Die Corona-Lage in Neumünster am 14. März 2021

Neun weibliche und acht männliche Personen haben sich am Wochenende in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert, davon zwei am Sonntag. Allerdings ist bei nur drei der neuen Fälle die Ansteckungsquelle noch unbekannt.

Zwei Patienten mussten am Wochenende ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass derzeit vier Menschen aus Neumünster klinisch behandelt werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 13. März 2021

Die Corona-Inzidenz von 77,8 Infizierten pro 100.000 Einwohner bedeuten den höchsten Wert seit sechs Wochen für Neumünster. Da am Sonnabend nur drei Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner als genesen eingestuft wurden, liegt die Zahl der akut Infizierten zum ersten Mal seit dem 6. Februar wieder im dreistelligen Bereich. Außerdem musste eine weitere Person ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 12. März 2021

Acht weibliche und acht männliche Personen erkrankten jetzt in Neumünster am Coronavirus. Bei vier Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Eine weitere infizierte Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Mit der Inzidenz von fast 73 liegt Neumünster weiterhin über dem Landesdurchschnitt von 48.

Die Corona-Lage in Neumünster am 11. März 2021

Vier Frauen und drei Männer haben sich jetzt in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei vier Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Drei Patienten hingegen steckten sich unabhängig voneinander bei bereits bekannten infizierten Personen an. Sieben Menschen wurden neu als genesen eingestuft.

Die Corona-Lage in Neumünster am 10. März 2021

Drei weibliche und fünf männliche Personen haben sich in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei fünf Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die Zahl der akut Infizierten liegt jetzt wieder bei 68. Immerhin konnte eine Person aus dem Krankenhaus entlassen werden. Gleich 50 Menschen wurden in Quarantäne geschickt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 9. März 2021

Acht weibliche und fünf männliche Personen haben sich in in Neumünster neu infiziert. Bei zehn von ihnen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Eine Person musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Weil nur drei Menschen als genesen eingestuft wurden, ist die Zahl der akut Infizierten von 58 auf 68 gestiegen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 8. März 2021

Zwei Frauen und zwei Männer haben sich in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert, alle unabhängig voneinander bei bereits bekannten infizierten Personen. Sieben weitere Menschen gelten seit Montag als genesen. 14 Menschen wurden aus der Quarantäne entlassen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 7. März 2021

61 Menschen gelten in der Stadt Neumünster als infiziert. Bei sieben Personen, die am Wochenende ein positives Testergebnis erhalten haben, ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Vier Patienten hingegen steckten sich unabhängig voneinander bei bereits bekannten infizierten Personen an.

Die Corona-Lage in Neumünster am 5. März 2021

Bei allen fünf neuen Infizierten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Die Achterbahnfahrt der Sieben-Tage-Inzidenz geht munter weiter, die Entwicklung ändert weiterhin jeden Tag die Richtung. Vom Höchststand der vergangenen Wochen (Inzidenz von 60 am 24. Februar) ist Neumünster aber noch ein gutes Stück entfernt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 4. März 2021

Bei sieben der zwölf neuen Infizierten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Die Zahl der akut Erkrankten ist nur um sechs gestiegen, weil gleichzeitig sechs Menschen neu als genesen eingestuft worden sind. Immerhin 26 Personen konnten am Donnerstag aus der Quarantäne entlassen werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 3. März 2021

Angaben zur Person des verstorbenen Mannes (77) machte die Stadt Neumünster mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht. In den vergangenen 24 Stunden wurde bei einem weiteren Mann die Infektion mit dem Coronavirus festgestellt; die Ansteckungsquelle ist geklärt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag von 40,7 auf 34,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken. Zum ersten Mal seit fast zwei Wochen (18. Februar) liegt die Inzidenz damit unter der wichtigen Schwelle von 35.

Die Corona-Lage in Neumünster am 2. März 2021

Sechs weibliche und fünf männliche Personen haben sich jetzt in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert. Bei sechs Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Zahl der Quarantänefälle ist deutlich (um 55) gestiegen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 1. März 2021

In der Stadt Neumünster erkrankte jetzt ein Mann am Coronavirus, indem er sich bei einer bereits bekannten infizierten Person ansteckte. Weitere neue Infektionen wurden der Stadt am Montag nicht bekannt. Von den insgesamt 1131 Fällen einer Covid-19-Erkrankung sind bereits 1052 wieder genesen, vier mehr als am Sonntag. Im Krankenhaus werden drei Corona-Patienten auf der Infektionsstation behandelt und einer auf Intensiv.

Die Corona-Lage in Neumünster am 28. Februar 2021

In Neumünster erkrankten am Wochenende zwei Männer am Coronavirus. Sie haben sich laut Stadtverwaltung unabhängig voneinander bei einer bereits bekannten infizierten Person angesteckt. Die 7-Tage-Inzidenz war im Vergleich zu Freitag von 50,6 auf 38,3 pro 100.000 Einwohner am Sonnabend deutlich gesunken und am Sonntag wieder leicht auf 39,5 gestiegen. 60 Menschen gelten im Stadtgebiet derzeit als infiziert, 370 befinden sich unter Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 26. Februar 2021

Von den elf neuen Fällen sei nur bei einer Person die Ansteckungsquelle unbekannt und werde derzeit ermittelt, teilt das Gesundheitsamt mit. Unverändert niedrig blieb die Zahl von zwei Covid-Patienten, die aktuell im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Stadt Neumünster weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass in der Innenstadt von montags bis sonnabends eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angeordnet wurde. Bei Einkäufen in Lebensmittelgeschäften und auf den Wochenmärkten sind qualifizierte medizinische Masken zu tragen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 25. Februar 2021

Eine Frau und ein Mann haben sich jetzt in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert. In beiden Fällen ist die Ansteckungsquelle dem Gesundheitsamt bekannt. Neumünster zählt zwei Infizierte weniger als am Mittwoch, weil gleichzeitig vier Fälle als "genesen" eingestuft wurden. Die Inzidenz schwankt weiter stark: Am 17. Februar lag sie bei 23 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner; dann stieg sie sieben Tage lang bis auf 60,5, bis sie am Donnerstag wieder unter 50 fiel.

Die Corona-Lage in Neumünster am 24. Februar 2021

In Neumünster haben sich jetzt eine Frau und fünf Männer mit dem Coronavirus infiziert. Bei vier Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die Zahl der Quarantänefälle stieg sprunghaft um 93 Menschen auf 408. Zuletzt waren am 21. Dezember mehr als 400 Neumünsteranerinnen und Neumünster in Quarantäne. Immerhin: Ein Mensch konnte wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 23. Februar 2021

Fünf weibliche und fünf männliche Personen haben sich in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei sechs von ihnen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Ein Mensch konnte das Krankenhaus wieder verlassen. „Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden“, sagte die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

Die Corona-Lage in Neumünster am 22. Februar 2021

In Neumünster wurde am Montag eine neue Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Montags werden häufig geringere Zahlen gemeldet; in den vergangenen Wochen waren es null, eine, acht und fünf neue Fälle. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Sonntag von 44,4 auf 45,7 gestiegen. Neumünster meldet jetzt insgesamt 1099 Infektionen, davon sind 1025 wieder genesen. Vier Neumünsteraner liegen im Krankenhaus, davon einer auf Intensivstation.

Die Corona-Lage in Neumünster am 21. Februar 2021

Die Inzidenz von Neumünster ist am Sonntag den vierten Tag in Folge gestiegen - vom Tiefpunkt am Mittwoch mit 23,5 bis auf 44,4 am Sonntag. Am Montag dürfte sie weiter steigen, denn vor genau einer Woche gab es keinen neuen Fall, der dann aus der Statistik herausfällt. Immerhin sind am Sonntag gleich 25 Menschen aus der Quarantäne entlassen worden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 20. Februar 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster ist am Sonnabend den dritten Tag in Folge gestiegen. Am Mittwoch lag sie noch bei 23,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, am Sonnabend kletterte sie über die 40er-Grenze (42,0). Aber immerhin konnte ein Patient das Krankenhaus wieder verlassen. Die Zahl der Quarantäne-Fälle stieg um acht, nachdem am Freitag gleich 75 neue Fälle gemeldet worden waren.

Die Corona-Lage in Neumünster am 19. Februar 2021

Sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden in Neumünster festgestellt (drei Frauen, vier Männer). Bei vier von ihnen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt ermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Donnerstag von 29,6 auf 37,0 Infektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 18. Februar 2021

14 neue Infektionen wurden in Neumünster bekannt (fünf weibliche und neun männliche Personen). Bei allen ist allerdings die Ansteckungsquelle identifiziert, wie die Stadt Neumünster mitteilte. In Krankenhäusern werden weiterhin vier Neumünsteraner behandelt. Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus liegen drei Corona-Patienten, davon werden zwei auf der Intensiv- und einer auf der Infektionsstation behandelt. Für 14 neue Fälle ist der Anstieg der Menschen in Quarantäne (plus zehn) allerdings sehr niedrig.

Die Corona-Lage in Neumünster am 17. Februar 2021

Ein Mann hat sich in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert; er steckte sich nach Erkenntnissen des Gesundheitsamts bei einer bereits als infiziert bekannten Person an. Die Sieben-Tage-Inzidenz (23,5) war zuletzt am 12. Oktober 2020 so niedrig. Am 12. Oktober lag sie bei 18,5, ehe sie durch sieben neue Fälle am 13. Oktober auf 27,5 stieg. Die Zahl der Genesenen ist jetzt vierstellig. 39 Menschen sind akut erkrankt, sieben weniger als am Dienstag.

Die Corona-Lage in Neumünster am 16. Februar 2021

Zwei Frauen und ein Mann haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Alle drei steckten sich unabhängig voneinander bei einer bereits bekannten infizierten Person an. Die Inzidenz ist auf 30,9 pro 100.000 Einwohner gesunken. Einen so niedrigen Wert hatte die Stadt zuletzt direkt nach Weihnachten am 27. Dezember 2020. Fünf Menschen gelten seit Dienstag als genesen, drei wurden aus dem Krankenhaus entlassen und 38 aus der Quarantäne. Deren Zahl liegt zum ersten Mal seit 10. Januar unter 300.

Die Corona-Lage in Neumünster am 15. Februar 2021

Der Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster registrierte in den vergangenen 24 Stunden keinen einzigen neuen Covid-19-Fall. Das war zuletzt direkt nach Weihnachten am 27. Dezember der Fall. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf unter 36 pro 100.000 Einwohner – zuletzt wurde das mit 35,8 am Silvestertag registriert. Allerdings musste am Montag ein Patient ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im FEK werden derzeit zehn Corona-Patienten behandelt, davon vier auf Intensivstation.

Die Corona-Lage in Neumünster am 14. Februar 2021

Eine Frau und vier Männer erkrankten am Wochenende in Neumünster am Coronavirus. Das teilte die Stadt am Sonntagnachmittag mit. Bei vier Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und werde vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Ein Patient hingegen steckte sich bei einer bereits bekannten infizierten Person an. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Neumünster am Wochenende auf 37 pro 100.000 Einwohner gesunken.

Die Corona-Lage in Neumünster am 12. Februar 2021

Ein Mann hat sich in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert, da er sich bei einer bereits bekannten infizierten Person ansteckte. Das ist der niedrigste Wert seit Wochen. Gleich 22 Menschen wurden am Freitag als genesen eingestuft. Dadurch ist auch die Zahl der akut Infizierten deutlich gesunken, um 21 auf 62. Nur die Zahl der Neumünsteraner in Quarantäne ist gestiegen, nämlich um 24 Menschen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 11. Februar 2021

Zwei weibliche und sieben männliche Personen haben sich jetzt neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei gleich acht Menschen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und muss vom Fachdienst Gesundheit ermittelt werden. Fünf Patienten werden neu als genesen eingestuft. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Mittwoch von 40,7 auf 46,9 pro 100.000 Einwohner gestiegen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 10. Februar 2021

Vier weibliche und drei männliche Personen erkrankten jetzt am Coronavirus. Bei sechs Personen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Ein Patient hingegen steckte sich bei einer bereits bekannten infizierten Person an. Unter den Neuinfizierten ist eine Reiserückkehrerin aus Polen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag von 45,7 auf 40,7 pro 100.000 Einwohner gesunken.

Die Corona-Lage in Neumünster am 9. Februar 2021

Vier weibliche und drei männliche Personen haben sich in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei fünf Personen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Mit der Sieben-Tage-Inzidenz von 45,7 Neuinfektionen bleibt Neumünster unter dem Landesdurchschnitt. Neun Neumünsteraner werden im Krankenhaus behandelt. 28 Menschen wurden neu in Quarantäne geschickt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 8. Februar 2021

Ein Mann ist bis Montagmittag neu an Covid-19 erkrankt. Er steckte sich bei einer bereits bekannten infizierten Person an, teilte Stadtsprecher Stephan Beitz mit. Mit 46,9 ist die 7-Tage-Inzidenz erstmals seit dem 6. Januar unter die Marke von 50 pro 100.000 Einwohner gesunken. Am 7. Januar war der Inzidenzwert von 40,7 am Vortag wegen 29 neuer Positivtests auf 70,4 gestiegen. Kontinuierlich wuchs der Wert bis zum bisherigen Höchstwert am 21. Januar auf 139,5 pro 100.000 Einwohner an. Seit Tagen sinken aber die Zahlen der neuen Fälle. 222 Personen stehen derzeit unter Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 7. Februar 2021

Fünf weibliche und sechs männliche Personen erkrankten jetzt am Coronavirus. Bei zwei Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Neun Patienten hingegen steckten sich unabhängig voneinander bei bereits bekannten infizierten Personen an. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Freitag, 5. Februar 2021, von 61,7 auf 55,6 pro 100.000 Einwohner gesunken.

Die Corona-Lage in Neumünster am 5. Februar 2021

Bei den aktuellen Fällen der Corona-Infektionen handelt es sich nach Angaben der Stadt um zwei Frauen und einen Mann. Bei zwei der Betroffenen sei die Ansteckungsquelle unbekannt und werde derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus ging um zwei auf aktuell zwölf zurück. Ebenso sank die Zahl der angeordneten Quarantänefälle von 302 auf 293.

Die Corona-Lage in Neumünster am 4. Februar 2021

Am Donnerstag wurden vier neue Infektionen in Neumünster amtlich bestätigt, vier Frauen und zwei Männer. Unter den Neuinfizierten ist auch ein Reiserückkehrer aus Moldawien. Die Zahl der Genesenen ist deutlich gestiegen, um 21 auf 891. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Mittwoch von 70,4 auf 63,0 pro 100.000 Einwohner gesunken.

Die Corona-Lage in Neumünster am 3. Februar 2021

Elf neue Infektionen wurden am Mittwoch bestätigt, acht Frauen und drei Männer wurden positiv getestet. Bei fünf Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Die SiebenTage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag konstant bei 70,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern geblieben.

Die Corona-Lage in Neumünster am 2. Februar 2021

Trauriges Jubiläum: Seit Dienstag ist die Zahl der Corona-Fälle in Neumünster vierstellig: Genau 1003 Neumünsteraner haben sich seit 16. März 2020 mit dem Virus infiziert. Davon haben 869 es aber auch schon wieder überstanden. Ein Mensch musste neu ins Krankenhaus gebracht werden; dort liegen jetzt 17 Neumünsteraner. Sorgen macht dem Gesundheitsamt die sprunghaft gestiegene Zahl von Mutationen des Virus.

Die Corona-Lage in Neumünster am 1. Februar 2021

Eine Frau und sieben Männer wurden nach Angaben der Stadt als neue Fälle positiv auf das Corona-Virus getestet. Erstmals liegt auch eine Bestätigung der Charité vor, dass es in Neumünster einen Fall mit der Virus-Mutation B.1.1.7 gegeben habe. Diese Mutation des Covid-19-Virus trat zuerst in Großbritannien auf.

Die Corona-Lage in Neumünster am 31. Januar 2021

In der Stadt Neumünster haben sich am Wochenende bis Sonntag, 12 Uhr, zehn Frauen und sieben Männer neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei acht Personen ist die Ansteckungsquelle unbekannt, neun steckten sich unabhängig voneinander bei bereits bekannten infizierten Menschen an. Die Zahl der aktuell infizierten Menschen bezifferte Stadtsprecherin Janin-Susann Stolten auf 118.

Die Corona-Lage in Neumünster am 29. Januar 2021

Die 69-jährige Frau ist bereits die 18. Corona-Tote in Neumünster. Weitere Angaben zur Person der Verstorbenen macht die Stadt Neumünster mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht. Neu infiziert sind seit Donnerstag zwei Frauen und zwei Männer. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Donnerstag von 69,1 auf 65,4 pro 100.000 Einwohner gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit dem 14. Januar. Neumünster bleibt damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt, der bei einer Inzidenz von rund 90 liegt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 28. Januar 2021

Sieben weibliche und drei männliche Personen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei sieben Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. 16 Menschen werden seit Donnerstag neu als genesen geführt. Die Zahl der Menschen in Quarantäne ist aber deutlich gestiegen, um 71 auf jetzt 369.

Die Corona-Lage in Neumünster am 27. Januar 2021

Der 85-Jährige ist an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Weitere Angaben zur Person macht die Stadt Neumünster mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht. Elf neue Infektionen meldete die Stadt am Mittwoch (fünf Frauen und sechs Männer). Bei sieben Patienten ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt. Ein weiterer Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass derzeit 22 Neumünsteraner klinisch behandelt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist immerhin den sechsten Tag in Folge gesunken.

Die Corona-Lage in Neumünster am 26. Januar 2021

Vier weibliche und drei männliche Personen sollen sich nach Angaben der Stadt infiziert haben. Damit gelten derzeit 118 Einwohner in Neumünster als infiziert, gegenüber dem Vortag mit noch 139. Allerdings müssen immer noch 21 Corona-Patienten im Krankenhaus stationär behandelt werden. Und 310 Personen stehen unter Quarantäne, das sind zwölf mehr als noch am Montag.

Die Corona-Lage in Neumünster am 25. Januar 2021

In Neumünster haben sich bis Montagmittag, 12 Uhr, vier Frauen und ein Mann neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei drei Menschen ist die Ansteckungsquelle unbekannt. Das Gesundheitsamt versucht, diese zu ermitteln. Zwei Betroffene steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an. Eine Patientin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass aktuell 20 Neumünsteraner klinisch behandelt werden. Damit gelten aktuell 139 Personen als infiziert. 298 Menschen sind unter Quarantäne gestellt. Das sind 27 weniger als am Sonntag. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Sonntag von 101,2 auf 93,8 pro 100.000 Einwohner gesunken.

Die Corona-Lage in Neumünster am 24. Januar 2021

Neumünster hat den 16. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Laut städtischer Verwaltung verstarb eine 69-jährige Frau an den Folgen ihrer Infektion. Weitere Angaben zur Person der Verstorbenen macht die Stadt Neumünster mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht. Zudem wurde am Wochenende eine Covid-19-Erkrankung bei 16 Personen festgestellt. Acht Frauen und acht Männer wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Bei neun Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt ermittelt, während sich sieben Patienten unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen ansteckten. Unter den Neuinfizierten sind drei Reiserückkehrer aus Polen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Freitag von 106,2 auf 101,2 pro 100.000 Einwohner gesunken.

Die Corona-Lage in Neumünster am 22. Januar 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Donnerstag, 21. Januar 2021, von 139,5 auf 106,2 pro 100.000 Einwohner gesunken. Sechs Frauen und ein Mann erkrankten jetzt am Coronavirus. Bei fünf Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Zwei Patienten hingegen steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an. Unter den Neuinfizierten ist auch eine Reiserückkehrerin aus Rumänien. Vier Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 21. Januar 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag im Vergleich zu Mittwoch von 129,6 auf 139,5 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Das Gesundheitsamt der Stadt verzeichnete 15 neue Covid-19-Fälle. Zehn Frauen und fünf Männer infizierten sich mit dem Coronavirus. Ein bestimmter Hotspot ist laut Stadt nach wie vor nicht zu verzeichnen. Bei elf Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Vier Patienten hingegen steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass derzeit 15 Neumünsteraner klinisch behandelt werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 20. Januar 2021

Ein bestimmter Hotspot in Neumünster ist für die Stadtverwaltung auch weiterhin nicht zu erkennen. Allerdings ist bei 13 der 18 neuen Fälle die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Eine Frau wurde in der Landesunterkunft für Flüchtlinge positiv auf das Covid-19-Virus getestet und auf dem Gelände der Einrichtung isoliert. Dort leben jetzt fünf Infizierte; 81 Menschen sind in Quarantäne. Im Krankenhaus werden 13 Neumünsteraner klinisch behandelt, drei mehr als am Dienstag.

Die Corona-Lage in Neumünster am 19. Januar 2021

Bei sechs Frauen und neun Männern wurde eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Ein bestimmter Hotspot ist in der Stadt nicht zu verzeichnen. Bei 13 Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz ist Furcht erregend, vor einer Woche lag sie noch bei 75, jetzt bei 129,6. Gleich 41 Neumünsteraner kamen neu in die Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 18. Januar 2021

Weitere Angaben zu dem 15. Todesfall der Pandemie macht die Stadt Neumünster mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht. Gleichzeitig wurden elf neue Infektionen bekannt, davon bei neun Männern. Nur bei zwei von ihnen ist die Quelle der Ansteckung unbekannt. Zwei weitere Patienten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass derzeit zwölf Neumünsteraner klinisch behandelt werden. Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus liegen derzeit 18 Corona-Patienten, aber keiner auf der Intensivstation. Sieben Menschen sind neu genesen. Die Zahl der Menschen in Quarantäne ist um 22 gefallen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 17. Januar 2021

Das Gesundheitsamt der Stadt Neumünster verzeichnete am Wochenende 20 neue Covid-Fälle. Neun Frauen und elf Männer erkrankten jetzt. Ein bestimmter Hotspot ist in der Stadt nicht zu verzeichnen. Bei sieben Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Unter den positiv getesteten Personen ist auch eine Reiserückkehrerin aus Spanien. Am Sonntag musste ein Patient ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 16. Januar 2021

Der tägliche Lagebericht des Gesundheitsamts Neumünster von der Corona-Front enthält am Sonnabend nur eine gute Nachricht: Ein Patient konnte aus dem Krankenhaus entlassen werde; dort werden jetzt noch neun Neumünsteraner behandelt. Zwölf neue Infektionen wurden bestätigt. Die Zahl der akut Erkrankten kletterte um zwei auf 114, weil gleichzeitig zehn Patienten genesen sind. Die Inzidenz liegt auf absolutem Höchstniveau. Von Montag an werden in Neumünster Corona-Schnelltests für Selbstzahler angeboten.

Die Corona-Lage in Neumünster am 15. Januar 2021

19 weibliche und 15 männliche Personen haben sich neu infiziert. "Es sind auffällig viele Familien betroffen, auch zahlreiche junge Menschen und Kinder. Möglicherweise gehen diese hohen Zahlen auf Silvesterfeiern zurück", sagte Stadtsprecher Stephan Beitz. Ein bestimmter Hotspot sei aber nicht zu verzeichnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt erstmals über 100. Der bislang höchste Wert war am 14. Dezember mit 92,6. Ein weiterer Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 14. Januar 2021

Am Donnerstag bestätigte das Gesundheitsamt eine Neuinfektion bei sieben Neumünsteranern (drei Frauen und vier Männer), bei drei von ihnen ist die Ansteckungsquelle unbekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich gesunken, weil vor einer Woche 29 neue Fälle registriert wurden, die jetzt aus der Wochenstatistik herausgefallen sind. Die Inzidenz fiel von 91,4 auf 64,2 pro 100.000 Einwohner. Drei Neumünsteraner konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden, sieben sind jetzt als genesen eingestuft.

Die Corona-Lage in Neumünster am 13. Januar 2021

Nur am 15. Dezember lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Neumünster noch höher (92,6). Allein bei 16 der 18 neu Infizierten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Weil gleichzeitig 14 Neumünsteraner seit Mittwoch genesen sind, ist die Zahl der Infizierten nur um vier auf 82 gestiegen. Drei Patienten konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 12. Januar 2021

Vier Corona-Patienten mussten seit Montag ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass dort derzeit 15 Neumünsteraner behandelt werden. Nur zwei Menschen werden neu als "genesen" eingestuft; dadurch stieg die Zahl der akut Infizierten um fünf Menschen. 40 Neumünsteraner mehr als Montag sind in amtlich verordneter Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 11. Januar 2021

Eine Frau und zwei Männer wurden bei Tests in Neumünster als mit Corona infiziert festgestellt. In allen drei Fällen sollen sie sich bei bereits bekannten Personen angesteckt haben. Die Zahl der Quarantänefälle ist aktuell auf über 300 gestiegen. Die Stadt appelliert an alle Bürger, sich an die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie, wie die Maskenpflicht in der Innenstadt, zu halten. „Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden“, bekräftigt die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

Die Corona-Lage in Neumünster am 10. Januar 2021

Bei den 14 positiv auf das Coronavirus Getesteten vom Wochenende handelt es sich nach Angaben der Stadt Neumünster um acht Frauen und sechs Männer. In vier Fällen sei die Ansteckungsquelle noch unbekannt und werde derzeit ermittelt. Zehn Betroffene sollen sich bei Personen angesteckt haben, deren Infektion bereits bekannt war. Die verstorbene 85-Jährige ist der 13. Todesfall im Zusammenhang mit Corona im Stadtgebiet.

Die Stadt Neumünster weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass in der Innenstadt von montags bis sonnabends eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angeordnet wurde. Einzelheiten dazu sind in der Allgemeinverfügung unter den Amtlichen Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt unter www.neumuenster.de nachzulesen. Eine Hotline für Fragen zum Thema Corona hat die Stadt unter Tel. 04321/942-3003 eingerichtet.

Die Corona-Lage in Neumünster am 8. Januar 2021

Eine der neuen Infizierten ist eine Reiserückkehrerin aus Dubai. Ein Mann wurde bei der Ankunft in der Landesunterkunft für Flüchtlinge positiv auf das Coronavirus getestet und umgehend auf dem Gelände der Einrichtung isoliert. Ein bereits zuvor erkrankter Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass derzeit neun Neumünsteraner klinisch behandelt werden. Die Zahl der Menschen in Quarantäne ist um 14 gestiegen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 7. Januar 2021

Der neue Tageshöchstwert mit 29 neuen Infektionen ist nur knapp schlimmer als der 9. Dezember (28 Fälle). 19 Frauen und 10 Männer sind neu erkrankt; allein bei 18 Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Elf Patienten hingegen steckten sich bei bereits als infiziert bekannten Menschen an. Ob der sprunghafte Anstieg auf Silvesterfeiern zurückgeht, ist unbekannt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 6. Januar 2021

Zwei Frauen und drei Männer haben sich in Neumünster neu infiziert. Damit gibt es jetzt 717 Fälle, davon sind 652 Patienten schon wieder genesen, vier mehr als am Dienstag. 53 Personen in Neumünster gelten aktuell als infiziert. Im Stadtgebiet Neumünster sind derzeit 258 Personen unter Quarantäne gestellt, eine weniger als am Vortag.

Die Corona-Lage in Neumünster am 5. Januar 2021

Drei Frauen und sechs Männer haben sich jetzt in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei zwei Personen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die anderen sieben Menschen steckten sich unabhängig voneinander an. Die Zahl der Quarantäne-Fälle ist sprunghaft gestiegen, um 61 auf 259. Genau 648 von 712 Infizierten haben es bereits überstanden und gelten als genesen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 4. Januar 2021

Drei Frauen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Bei allen ist die Infektionsquelle bekannt, was die Arbeit für das Gesundheitsamt erleichtert. Zehn Menschen wurden aus der Quarantäne entlassen; deren Zahl ist knapp unter 200 gefallen. Am Wochenende hat im Friedrich-Ebert-Krankenhaus bei allen Patienten und Mitarbeitern eine zweite Testung stattgefunden, nachdem dort schon in der vergangenen Woche mehrere Menschen mit Corona infiziert waren. Daraus haben sich drei weitere positive Mitarbeiter und vier weitere positive Patienten ergeben. Die Mitarbeiter sind in Quarantäne zu Hause, die Patienten befinden sich in Quarantäne auf der Station. Die Station hat weiterhin Aufnahmestopp. Zur Zeit befinden sich 13 Corona-Erkrankte im FEK, alle auf der Infektionsstation.

Die Corona-Lage in Neumünster am 3. Januar 2021

Am Wochenende verzeichnete der Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster sieben neue Corona-Fälle - darunter vier Frauen und drei Männer. Bei fünf Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die anderen beiden Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an.

47 Personen in Neumünster gelten aktuell als infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Freitag, 1. Januar 2021, von 40,7 auf 46,9 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Seit Beginn der Pandemie gibt es gesamt 700 Corona-Fälle. 641 Personen im Stadtgebiet gelten als genesen. Acht Personen befinden sich im Krankenhaus. Zwölf Menschen sind in Zusammenhang mit Corona gestorben.

„Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden“, bekräftigt die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

Vier Neuinfektionen in Neumünster (Stand 01.01.2021)

Am Neujahrstag kamen in Neumünster vier neue Cornoa-Fälle. Somit gibt es gesamt 693 Infektionen seit Beginn der Pandemie. Derzeit gelten 631 Personen im Stadtgebiet als genesen. 50 Personen in Neumünster gelten aktuell als infiziert. 234 Personen sind unter Quarantäne gestellt. Sieben Personen befinden sich im Krankenhaus. Zwölf Menschen sind verstorben.

Bei zwei Neuinfektionen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Die anderen Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an.

Ein Mann wurde in der Landesunterkunft für Flüchtlinge positiv getestet und umgehend auf dem Gelände der Einrichtung isoliert.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 31.12.2020

Vier Männer und eine Frau registrierte die Stadt Neumünster an diesem Donnerstag, Silvester, als neue Corona-Infizierte. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz stieg damit kurz vor dem Jahreswechsel von 35,8 pro 100000 Einwohner auf aktuell 37,0 an.

Kurz vor dem Jahreswechsel meldet die Stadt Neumünster für Donnerstag, 31. Dezember, fünf weiter positiv auf Corona getestete Einwohner. Betroffen seien vier Männer und eine Frau, womit die Geamtzahl der seit Beginn der Pandemie im Stadtgebiet bekannt gewordenen Fälle auf 689 anwuchs.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 30.12.2020

In der Stadt Neumünster verstarb eine 99-jährige Frau an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus. Es ist der zwölfte Todesfall. „Dies zeigt uns, wie heimtückisch die Krankheit ist. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen“, drückt Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras seine Anteilnahme aus. Weitere Angaben zur Person der Verstorbenen macht die Stadt mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht.

Zwölf weitere Fälle am Mittwoch

Nach Angaben der Stadt haben sich bis Mittwoch, 12 Uhr, sechs Frauen und sechs Männer neu mit dem Coronavirus infiziert. Fünf Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an, während bei den anderen sieben Neuinfizierten die Ansteckungsquelle unbekannt ist und derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt wird. Einer der Infizierten muss im Krankenhaus behandelt werden.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 29.12.2020

Nach den ruhigeren Feiertagen steigt der Inzidenzwert in Neumünster vor dem Jahreswechsel wieder an. Drei Frauen und zwei Männer sind die aktuell Infizierten, bei denen der Fachdienst Gesundheit in zwei Fällen noch nach der Ansteckungsquelle sucht. Zwei der Personen müssen im Krankenhaus behandelt werden.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 28.12.2020

Aktuell gelten am Montag 61 Personen in der Stadt Neumünster als infiziert und befinden sich in häuslicher Isolation. Die Zahl der Menschen in Quarantäne ist leicht um zwei auf 252 Personen gestiegen. Drei Frauen und zwei Männer haben bis Montag, 12 Uhr, einen Positivtest erhalten. Bei drei Personen ist die Ansteckungsquelle bislang unbekannt. Auf Nachfrage betonte Stadtsprecherin Janin- Susann Stolten, dass die Stadt noch keine Informationen dazu habe, ob mobile Impfteams in den Pflegeeinrichtungen unterwegs seien.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 27.12.2020

Am Sonntag, 27. Dezember, ist kein neuer Coronafall in Neumünster registriert worden. Über die Feiertage erkrankten sechs Frauen und ein Mann an Covid-19. Bei zwei Patientinnen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Die anderen fünf Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Mittwoch, 23. Dezember 2020, von 65,4 auf 30,9 pro 100.000 Einwohner gesunken.

Zahlen sollten nicht überbewertet werden

Damit gehört die Stadt Neumünster derzeit bundesweit zu den Landkreisen und Städten mit den wenigsten Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, teilte Stadtsprecher Stephan Beitz mit. „Die deutlich sinkende Zahl an Neuinfektionen und aktuell Erkrankter in Neumünster ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für unsere Stadt. Die Zahlen sollten aber nicht überbewertet werden, da über die Feiertage weniger Menschen zum Arzt gegangen sind und auch weniger Tests gemacht wurden“, betonte Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 26.12.2020

Zwei Frauen haben am 2. Feiertag in Neumünster eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt bekommen. 64 Menschen sind derzeit akut erkrankt, fünf weniger als am 1. Feiertag. Zwölf weitere Neumünsteraner gelten als genesen, zwei wurden aus der Quarantäne entlassen.

Seit Sonntag ist die Inzidenz von Neumünster im freien Fall - von 71 auf jetzt 32. Aber das Robert-Koch-Institut meldet über das Fest bundesweit auch deutlich weniger Neuinfektionen. Allerdings seien die Zahlen wohl nicht mit anderen Tagen vergleichbar, da die Gesundheitsämter an Weihnachten deutlich weniger Meldungen einreichten. Erst nach dem Wochenende dürfte sich ein klares Bild ergeben, so das RKI.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 25.12.2020

Fast herrscht an der Corona-Front so etwas wie Weihnachtsfrieden: Am 24. und 25. Dezember wurden nur fünf neue Infektionen festgestellt. Dafür haben gleich zehn Menschen die Infektion offiziell überstanden und sind nun geheilt. Rückwärts geht es auch bei der Quarantäne: Am Mittwoch waren 347 Menschen isoliert, am Freitag nur noch 275. Aber immer noch werden fünf Menschen mit Corona im Krankenhaus behandelt.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 23.12.2020

Sieben Frauen und drei Männer erkrankten jetzt am Coronavirus; bei fünf Patienten ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt. Ein Mensch konnte am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen werden, 347 sind in Quarantäne, elf weniger als am Dienstag. In der Erstaufnahme für Flüchtlinge sind derzeit drei Menschen infiziert und 77 in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 22.12.2020

Es ist der elfte Todesfall in Neumünster im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus, wie die Stadt mitteilte. Am Dienstag wurden vier neue Infektionen bekannt, zwei Männer und zwei Frauen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 70,4 auf 66,7 pro 100.000 Einwohner gesunken. Gleich 62 Menschen wurden am Dienstag aus der Quarantäne entlassen, 14 weitere gelten als genesen. Fünf Neumünsteraner werden im Krankenhaus behandelt.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 21.12.2020

In Neumünster werden jetzt insgesamt 641 Corona-Fälle gezählt. 544 von ihnen sind schon wieder genesen, 20 mehr als am Sonntag. 87 Personen in Neumünster gelten aktuell als infiziert (fünf weniger als am Sonntag). Auch die Zahl der Menschen unter Quarantäne ist am Montag deutlich gesunken, um 31 auf 420. Der Dezember ist der bislang folgenreichste Monat; bislang wurden schon 179 neue Infektionen gezählt, durchschnittlich 8,5 pro Tag. Im ganzen November waren es 191 Infektionen (6,4 pro Tag), im Oktober "nur" 100 (3,2 pro Tag).

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 20.12.2020

In der Stadt Neumünster sind am Wochenende bis Sonntag vier weitere Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte Stadtsprecher Stephan Beitz am Sonntag mit. Die Anzahl steigt damit auf sechs. Auch die Zahl der Personen, die unter Quarantäne gestellt wurden, ist auf 451 Menschen angestiegen. Im Vergleich zu Freitag ist das ein Anstieg um 26 Personen.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 18.12.2020

Die Stadt Neumünster hat die Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt und rund um das Designer-Outlet-Center bis zum 10. Januar verlängert; sie gilt weiterhin montags bis sonnabends von 6 bis 23 Uhr. Heiligabend und Silvester gibt es Maskenpflicht nur von 6 bis 15 Uhr, allerdings dann wieder in der Silvesternacht von 21 bis 6 Uhr (nur auf dem Großflecken). 25. und 26. Dezember ist Maskenpause. Neu ist die Verpflichtung aber ganztägig an Bushaltestellen und auf Bahnhöfen.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 17.12.2020

Am Donnerstag wurden sieben neue Infektionen gemeldet, drei Frauen und vier Männer haben sich angesteckt. Bei gleich sechs von ihnen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Zudem wurde ein Mann bei der Ankunft in der Landesunterkunft für Flüchtlinge positiv auf das Coronavirus getestet und umgehend auf dem Gelände der Einrichtung isoliert. Gute Nachricht: Gleich 13 Menschen wurden am Donnerstag als genesen gemeldet.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 16.12.2020

Die Corona-Zahlen steigen weiter: Fünf Frauen und sechs Männer haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. 93 Neumünsteraner sind aktuell betroffen, aber genau 500 sind bereits wieder genesen. Unter Quarantäne stehen immer noch 410 Menschen, eine weniger als am Dienstag. Gute Nachricht: Zwei Menschen konnten das Krankenhaus wieder verlassen.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 15.12.2020

Sechs Frauen und ein Mann haben sich neu infiziert; in sechs Fällen ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Montag mit 92,6 pro 100.000 Einwohner konstant geblieben. Neun weitere ehemalige Patienten werden seit Dienstag als genesen gelistet, sodass derzeit 88 Menschen in Neumünster akut erkrankt sind. Die Zahl der Menschen in Quarantäne liegt mit 411 auf sehr hohem Niveau.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 14.12.2020

Am Montag erhielten fünf Frauen ein positives Test-Ergebnis. Vier Frauen steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an, während die Ansteckungsquelle im fünften Fall noch unbekannt ist und derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt wird. Die Zahl der Quarantänefälle ist um 68 auf 394 Menschen gestiegen. Immerhin sieben Menschen gelten seit Montag als genesen.

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Sonntag von 88,9 auf 92,6 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 13.12.2020

Acht Frauen und sechs Männer haben sich seit Freitagmittag neu mit Covid-19 infiziert. Laut der Stadt Neumünster steckten sich sechs Menschen unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an, während bei acht der Neuinfizierten die Ansteckungsquelle unbekannt ist und derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt ermittelt wird.

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Freitag von 86,4 auf 88,9 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Aktuell gelten 94 Personen in Neumünster als infiziert. Im Stadtgebiet sind derzeit 326 Personen unter Quarantäne gestellt. Vier Personen befinden sich im Krankenhaus. Sieben Menschen sind leider verstorben.

Die Stadt Neumünster weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass in der Innenstadt und rund um das Designer-Outlet-Center von montags bis sonnabends eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angeordnet wurde. Der Fachdienst Gesundheit hat jetzt eine Corona-Hotline unter der Rufnummer 942-3003 eingerichtet. Hier werden die Fragen der Bürger zum Thema Covid-19 beantwortet.

"Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden", bekräftigt die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 11.12.2020

Acht Frauen und vier Männer erkrankten bis Freitagmittag, 12 Uhr, neu am Coronavirus. Alle Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an, wobei ein Menschen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, teilte die Stadt mit.

Im Stadtgebiet Neumünster sind derzeit 331 Personen unter Quarantäne gestellt. Im Vergleich zu Donnerstag handelt es sich um einen Anstieg um 41 Fälle. Vier Personen befinden sich im derzeit Krankenhaus. Sieben Menschen sind seit dem Ausbruch der Pandemie im März verstorben.

Die Stadt Neumünster weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass in der Innenstadt und rund um das Designer-Outlet-Center von montags bis sonnabends eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angeordnet wurde. Einzelheiten dazu sind in der Allgemeinverfügung unter den Amtlichen Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt unter www.neumuenster.de nachzulesen.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 10.12.2020

Eine Covid-19-Infektion ist bei sieben Frauen und zwei Männern bis Donnerstagmittag nachgewiesen worden. In fünf Fällen ist die Ansteckungsquellen nach Angaben der Stadt unbekannt und wird durch den Gesundheitsdienst ermittelt. Ein Mann und eine Frau wurden bei der Aufnahme in der Landesunterkunft für Flüchtlinge im Haart positiv auf das Virus getestet und danach sofort insoliert. 290 Menschen sind in der Stadt Neumünster insgesamt unter Quarantäne gestellt - zwölf mehr als am Mittwoch. Im Awo-Pflegeheim am Wasserturm hat sich bei den Bewohner die Anzahl der Positivfälle bis Donnerstag nicht weiter erhöht. 16 Bewohner sind betroffen. Neben einem Pfleger, der am Mittwoch ein positives Testergebnis bekommen hatte, ist nun auch bei einer Pflegekraft Covid-19 nachgewiesen worden. Die Einrichtung bleibt weiterhin bis zum 20. Dezember für Besucher geschlossen.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 9.12.2020

Die 28 neuen Fälle lassen die 7-Tage-Inzidenz von 59,3 auf 81,5 pro 100.000 Einwohner ansteigen. Bei neun Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Unter den Neuinfizierten befinden sich 16 Bewohnerinnen und Bewohner des AWO Senioren- und Pflegeheims am Wasserturm.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 8.12.2020

Sieben neue Fälle von Corona lassen den Wert für die 7-Tage-Inzidenz in Neumünster binnen eines Tages von 58.0 auf 59.3 ansteigen, berichtet die Stadt Neumünster. „Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden“, bekräftigt die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth angesichts der aktuellen Entwicklung. Weiterhin gilt in der Innenstadt und auch im und rund um das Designer Outlet Cent eine Maskenpflicht.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 7.12.2020

Eine Frau und ein Mann erkrankten jetzt am Coronavirus. Die Frau steckte sich bei einer bereits infizierten Person an, während die Ansteckungsquelle bei dem Mann, der von einer Reise nach Moldawien zurückkehrte, unbekannt ist und derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt wird.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 6.12.2020

Sechs Frauen und sechs Männer infizierten sich mit dem Virus. Zwei Männer wurden in der Landesunterkunft für Flüchtlinge positiv getestet und umgehend auf dem Gelände isoliert. Sechs Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an, während bei den anderen sechs Neuinfizierten die Ansteckungsquelle unbekannt ist und derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt wird.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 4.12.2020

Fünf Frauen und sieben Männer erkrankten jetzt am Coronavirus. Sechs Patienten steckten sich bei unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an, während die Ansteckungsquelle bei den anderen sechs Patienten unbekannt ist und derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt wird.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 3.12.2020

Eine Frau und vier Männer haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Ansteckungsquelle bei vier Patienten ist unbekannt. Ein Mann wurde bei der Neuaufnahme in der Landesunterkunft für Flüchtlinge positiv getestet. Zudem ist ein Reiserückkehrer aus dem Kosovo unter den Neuinfizierten. 21 Menschen kamen neu in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 2.12.2020

Drei Frauen und sieben Männer haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert, bei vier von ihnen ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt. Fünf Menschen wurden am Mittwoch als genesen eingestuft. Jetzt sind 54 Personen in Neumünster aktuell infiziert. 168 Personen stehen unter Quarantäne, 19 weniger als am Dienstag.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 1.12.2020

Sechs neuen Infektionen stehen am Dienstag sieben Genesene gegenüber; dadurch liegt die Zahl der akut Infizierten wieder unter 50. Die Zahl der Krankenhaus-Patienten ist unverändert. 41 Menschen wurden vom Gesundheitsamt neu in Quarantäne geschickt. Die Inzidenz ist den dritten Tag in Folge gesunken und liegt jetzt bei 42.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 30.11.2020

Drei Frauen und zwei Männer wurden am Montag als infiziert gemeldet. Immerhin: Bei vier der neuen Fälle ist die Ursache der Ansteckung bekannt, nur bei einem nicht. Weil gleichzeitig neun Menschen es jetzt überstanden haben, ist die Zahl der Infizierten um 4 auf 50 gefallen. Die Inzidenz ist mit 44,4 jetzt so niedrig wie seit Wochen nicht. Auch die Zahl der Menschen in Quarantäne ist deutlich gefallen; gleich 62 Menschen wurden davon erlöst.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 27.11.2020

Drei Patienten konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Fünf Frauen und zwei Männer erkrankten jetzt am Coronavirus. Zwei Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an, während die Ansteckungsquelle bei den anderen fünf Patienten unbekannt ist und derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt wird. Ein Mann ist Reiserückkehrer aus der Türkei. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Donnerstag, 26. November, von 45,7 auf 51,9 pro 100.000 Einwohner gestiegen.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 26.11.2020

Vier Männer erkrankten jetzt am Coronavirus. Drei Patienten steckten sich bei einer bereits infizierten Person an, während die Ansteckungsquelle bei dem anderen Neuinfizierten unbekannt ist und derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt wird.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 25.11.2020

Die meisten Zahlen lesen sich am Mittwoch eher positiv. Zwei Patienten konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden, elf Menschen sind genesen. Dadurch ist auch die Zahl der akut Infizierten um zwei auf 73 gesunken. 20 Menschen konnten aus der Quarantäne entlassen werden.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 24.11.2020

Sechs Frauen und zwei Männer haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Frauen steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an, während die Ansteckungsquelle bei den anderen sechs noch unbekannt ist.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 23.11.2020

Am Montag wurden acht neue Infektionen bestätigt, betroffen sind fünf Frauen und drei Männer. Vier Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an, während bei den vier anderen Neumünsteranern die Ansteckungsquelle unbekannt ist und derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt wird. Zwei der Patienten sind nach Angaben der Stadtverwaltung Einreisende aus Polen. Nach drei Tagen in Folge mit sinkender Inzidenz ist sie nun wieder hochgeschnellt.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 22.11.2020

Drei Frauen und drei Männer erkrankten am Wochenende am Coronavirus. Drei Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an, während die Ansteckungsquelle bei den anderen drei Patienten unbekannt ist und derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt wird. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Freitag, 20. November 2020, von 59,3 auf 53,1 pro 100.000 Einwohner gesunken.

So ist die Corona-Lage in Neumünster am 20.11.2020

66 Menschen aus Neumünster sind aktuell infiziert, 341 gelten als genesen. Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus werden 13 Corona-Patienten behandelt, davon 12 aus Neumünster. Keiner liegt auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster ist den zweiten Tag in Folge gesunken.

Corona-Lage in Neumünster am 19.11.2020

Bei einer Frau und fünf Männern wurde am Donnerstag in Neumünster eine Corona-Infektion festgestellt. Die Frau steckte sich bei einer bereits als infiziert bekannten Person an, bei den fünf Männern ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt.

Vier der positiv getesteten Männer sind Flüchtlinge, die bei der Ankunft in der Landesunterkunft Neumünster positiv getestet und auf dem Gelände isoliert wurden. Am Donnerstag wurden zwei weitere Infizierte ins Krankenhaus eingeliefert und dort isoliert.

Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus liegen insgesamt 14 Corona-Patienten; davon wird keiner beatmet. Nur ein Patient befindet sich auf der Intensivstation, allerdings nicht wegen seiner Corona-Infektion.

Corona-Lage in Neumünster am 18.11.2020

In Neumünster ist eine 99-jährige Frau an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es ist der fünfte Todesfall. Am Mittwoch wurden neue Corona-Infektionen bei vier Frauen und drei Männern aus Neumünster festgestellt. Vier von ihnen steckten sich unabhängig voneinander bei bereits infizierten Personen an. Bei den anderen drei ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag mit 65,4 pro 100.000 Einwohnern konstant geblieben, wie die Stadt Neumünster mitteilte. Sie zählt nun 404 Fälle, davon sind 328 Menschen wieder genesen. 71 Neumünsteraner sind aktuell infiziert, davon liegen elf im Krankenhaus. 246 Personen stehen unter Quarantäne.