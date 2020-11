Drei Frauen und drei Männer sind in Neumünster neu infiziert. Drei von ihnen steckten sich unabhängig voneinander bei als infiziert bekannten Personen an, während die Quelle bei den anderen noch ermittelt wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Wochenende auf 53,1 pro 100.000 Einwohner gesunken.