Zum ersten Mal seit gut zwei Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Neumünster wieder über den Grenzwert von 50 gestiegen. Weil es am Montag zehn neue Corona-Fälle gab, kletterte die Inzidenz von 45,7 auf 54,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner. So hoch war sie zuletzt am 7. Februar.