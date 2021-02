Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster klettert weiter. Am Mittwoch stieg sie von 54 auf 60,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner. So hoch war sie zuletzt am 5. Februar. Das Gesundheitsamt Neumünster bestätigte am Mittwoch sechs neue Infektionen.